К.Эрнст снял с рос-эфира фильм про педофила Майкла Джексона... С чего бы?

21:04 14.03.2019

Первый канал снял с эфира скандальный фильм о Майкле Джексоне



В фильме "Покидая Неверлэнд" Уэйд Робсон (на фото в детстве) утверждает, что Майкл Джексон сексуально растлевал его в 1990-е

Российский Первый канал снял с эфира и перенес в интернет показ документального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд". В картине содержатся свидетельства о сексуальном насилии со стороны певца в отношении детей. Фильм должны были показать на Первом в пятницу.



Фильм планировался к показу в двух частях - в пятницу и субботу после полуночи.



"Покидая Неверленд" не покажут в телевизионном эфире, но его уже можно посмотреть на сайте Первого канала, сообщили Би-би-си в пресс-службе Первого канала.



"Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру на свои интернет-ресурсы", - говорится в сообщении.



В сообществах поклонников Джексона распространялись призывы отправлять обращения в министерство культуры и на Первый канал с требованием не допустить показа фильма.



В паблике о Джексоне в соцсети "ВКонтакте", насчитывающем 97 тысяч подписчиков, были опубликованы типовые тексты таких писем. В них указывается, что фильм "преподносит секс с ребенком как норму". В то же время авторы напоминают, что в ходе прошлых судебных процессов о сексуальном насилии Джексона над детьми вина певца не была доказана.



Обвинения Робсона и Сейфчака

"Покидая Неверленд" - совместный проект британского телеканала Channel 4 и американского HBO. Его премьера состоялась в конце января на американском кинофестивале "Сандэнс". Позже фильм был показан по американскому и британскому телевидению.



В фильме показаны интервью 36-летнего Уэйда Робсона и 40-летнего Джеймса Сейфчака. Мужчины утверждают, что певец совершал с ними сексуальные действия, когда те были детьми. Семья Джексона настаивает, что нет ни одного свидетельства, которое подтверждало бы правдивость их заявлений.



Робсон рассказал, что певец совершал с ним сексуальные действия, начиная с 7-летнего возраста, а в 14 лет попытался его изнасиловать. Сейфчак утверждает, что Джексон совершал действия растлительного характера, когда ему было от 10 до 14 лет.



Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки. Он является обладателем 15 премий "Грэмми", а количество проданных по всему миру записей перевалило за 1 млрд.



В прошлом году он возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes, заработав по итогам 2017 года 400 млн долларов - в 10 раз больше Элвиса Пресли, занявшего второе место.



После смерти Джексона звукозаписывающая компания Sony Music заключила с наследниками контракт на выпуск десяти посмертных альбомов.



Джексон умер в возрасте 50 лет в 2009 году от остановки сердца в результате передозировки сильнодействующего медицинского препарата пропофол, введенного лечащим врачом Конрадом Мюрреем для облегчения боли.



В 2011 году Мюррей был приговорен к четырем годам тюремного заключения за непредумышленное убийство певца.



"Совершенно невинный"

Братья Майкла Джексона Тито, Марлон и Джеки, а также племянник Тадж Джексон, отвергли обвинения в том, что певец растлевал детей.



По словам Таджа, поведение его дяди могло некоторым людям показаться странным, но оно было "совершенно невинным". "Его наивность оказалась для него гибельной", - сказал он.



По словам брата Майкла Марлона, "нет ни одной улики", которая бы подтверждала сделанные обвинения.



Семья Джексона в феврале подала иск к HBO в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Они считают, что канал нарушил договор, заключенный с певцом в 1992 году, согласно которому HBO обязался не порочить честь и достоинство Джексона. В качестве компенсации родственники музыканта требуют 100 млн долларов.



Тем временем управляющие имуществом Майкла Джексона указали в пресс-релизе, что ранее и Робсон, и Сейфчак "дали под присягой показания, что ничего подобного не происходило".