 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосМинистерства переселяют в одну башню "Москва-сити". "Боинг", лети!
21:16 14.03.2019

Под одной крышей
Зачем нужен переезд трех министерств в "Москва-сити"

Три федеральных министерства – Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифраз – должны будут до конца 2019 года переехать в open space формат в деловом центре "Москва-Сити". Вместе с ними место прописки сменит и ряд подведомственных учреждений. Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты рассказали, зачем переезд нужен кабмину и что это даст людям.

Москва-сити
Московский международный деловой центр "Москва-Сити" – деловой район Москвы, объединяющий в себе бизнес центры, апартаменты для проживания, торговый центр, отель, общественные пространства.

В его составе 10 высотных башен (офисы, апартаменты, торговые помещения на нижних этажах) и центральное ядро, включающее торговый центр "Афимолл", отель Novotel и концертный зал.

В состав многофункционального терминального комплекса "IQ Квартал" входят три башни разной этажности, объединенные на первом уровне общим стилобатом, попасть в который можно как с улицы, так и напрямую из вестибюля станции "Международная" Московского метрополитена по отдельному пешеходному переходу, а также со станции "Деловой центр" Московского транспортного кольца.

На минус первом уровне комплекс соединяется пешеходной галереей с соседними офисными зданиями в "Москва-Сити". В двух других башнях расположены офис Россельхозбанка и комплекс апартаментов.

Идею перевода министерств из их старых офисов в одно из зданий "Москва-Сити" предложил еще в мае 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев. В деловой центр переезжают центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Министерства цифрового развития, а также подведомственные им организации.

В качестве нового офиса для ведомств была выбрана башня в комплексе "IQ-квартал". Заняться организацией переезда поручили акционерному обществу ДОМ.РФ. Для финансирования приобретения помещений в башне компания использовала собственные средства и привлеченные при помощи выпуска биржевых облигаций.

В первую очередь, переезд позволит оптимизировать затраты на содержание помещений, а также упростить взаимодействие людей с госорганами.

Одним из главных преимуществ объединения министерств в одном здании станет удобная для людей единая приемная по принципу "одного окна". Это позволит значительно сократить время на подачу заявок в разные ведомства.

"Консолидация структурных подразделений в одной локации положительно сказывается на эффективности взаимодействия внутри компании, в данном случае, трех федеральных министерств, - говорит руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева. – Близкое же расположение подразделений ведомств будет удобным для клиентов и бизнеса, которым необходимо взаимодействие с этими структурами".

Дополнительное удобство посетителям обеспечит наличие в "Москва-Сити" всей необходимой транспортной инфраструктуры.

"В настоящий момент транспортная ситуация в деловом центре заметно улучшилась. В подземной части строения ММДЦ под названием "Центральное ядро" расположены три станции метро "Выставочная", "Международная", "Деловой центр". На территории ММДЦ действует станция МЦК (Московской центральное кольцо МЖД) – "Деловой центр", которая расположена рядом со станцией метро "Международная", – отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Приехавшим на общественном транспорте не придется выходить на улицу в дождь и снег, они смогут попасть в новый правительственный комплекс по подземным переходам.

Для приехавших на личном транспорте в деловом центре есть большая подземная парковка торгового центра "Афимолл Сити" и подземные парковки под офисными башнями. Непосредственно в комплексе "IQ-квартал", в котором разместятся министерства и подведомственные учреждения, предусмотрен многоуровневый паркинг примерно на 700 машиномест.

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко отмечает, что у переезда сразу трех министерств существует и транспортная выгода для самого города.

"Даже одно министерство со всеми подведомственными организациями – это полторы-две тысячи человек, а то и больше. Также не стоит забывать, что практически ежедневно проводятся различные встречи на площадках министерств, на которые также приходится дополнительный транспортный поток", – говорит он. Таким образом, отмечает эксперт, переезд ведомств в "Москва-Сити" разгрузит центр столицы.

Эксперты подчеркивают, что создание единого правительственного комплекса является одним из современных трендов в мировой практике по организации работы органов власти.

"Начиная с 90-х годов прошлого века при планировании офисов появилось стремление создать рабочее пространство "следующего поколения" для удовлетворения растущего спроса сотрудников на мобильность и универсальность, а именно организации эффективной, активной, продуктивной рабочей среды, лучшей увязки физического пространства и вспомогательных технологий для осуществления ежедневных рабочих функций, а также усиливающее сотрудничество и взаимосвязи между коллегами", – пояснил директор отдела управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE Павел Якимчук.

По его словам, в данный момент абсолютное большинство прогрессивных организаций в мире стремится минимизировать затраты, связанные с организацией офиса, путем оптимизации планировки.

В качестве альтернативы "коридорно-кабинетной" планировке, неэффективной, в том числе, с точки зрения занимаемой площади, компании стремятся создать офисы, в которых будет доступно максимальное количество альтернативных рабочих зон и многофункциональных пространств, призванных компенсировать отсутствие личного помещения и рационально использовать имеющуюся площадь.

Важным фактором является и непосредственно взаимодействие между самими министерствами, особенно это важно при реализации Национальных проектов, которые требуют проведения существенного числа межведомственных рабочих групп. Логично, что единое офисное пространство позволит повысить скорость проработки задач, а также создать единую информационную среду", - отметил Николай Алексеенко.

Эксперты замечают, что единый комплекс позволит сэкономить за счет оптимизации дублирующих поддерживающих функций – АХО, эксплуатации здания и охраны.

При этом аренда офисов для ведомств в "Москва-Сити" не потребует дополнительных расходов бюджета, сообщали ранее в пресс-службе Минэкономразвития. "В данном случае аренда является "технической", так как источником средств на ее покрытие являются выплаченные ДОМ.РФ дополнительные дивиденды", - добавили в министерстве.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов добавляет, что ДОМ.РФ - акционерное общество, которое работает за счет заработанных средств, выплачивает дивиденды в бюджет в размере половины полученной чистой прибыли, бюджетные средства на проекты не использует.

В Минэкономразвития поясняли, что покрытие затрат федеральных органов исполнительной власти на аренду, оказание ИТ-услуг и сервисов до момента передачи помещений здания в собственность Российской Федерации будет осуществляться за счет выплат ДОМ.РФ в 2018-2020 годах дополнительных дивидендов в федеральный бюджет Российской Федерации. "При реализации данной технической схемы аренды федеральный бюджет, фактически, не несет дополнительных расходов", - добавили в министерстве.

Игорь Ветров 10.01.2019,

Источник - gazeta.ru
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