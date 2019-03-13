 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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33 года тюрьмы и 148 ударов плетью: за что приговорили иранского адвоката Насрин Сотуде
21:19 14.03.2019

Это третий приговор для Насрин - в 2010 и 2011 годах ее уже приговаривали к различным срокам заключения, но вскоре освобождали

Имя Насрин Сотуде широко известно в Иране и за его пределами. Юрист, защищавшая в судах оппозиционных активистов, приговоренных к смертной казни, и женщин, отказавшихся принудительно носить хиджаб, сама не раз оказывалась в тюрьме.

В июне 2018 года 55-летнюю правозащитницу арестовали в очередной раз и поместили в женскую тюрьму Эвин в Тегеране.

Протестовать против обязательного ношения хиджаба в Иране - преступление. Оказание правовой помощи таким подзащитным судебная система Исламской республики считает угрозой национальной безопасности.

Насрин Сотуде, среди подзащитных которой была лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, отвергает обвинения. Однако судья, по данным "Международной амнистии", не только признал ее виновной в "содействии проституции", "открытом совершении греха" и других преступлениях, но и назначил наказания выше верхней планки, предусмотренной иранским законодательством.

О приговоре ей сообщили пришедшие в тюрьму официальные лица - 33 года тюрьмы и 148 ударов плетью. Сотуде рассказала об этом мужу в телефонном разговоре.

Из сообщения в "Фейсбуке" мужа Сотуде Резы Хандана международная общественность и узнала о приговоре. "Международная амнистия" назвала судебный процесс и его исход кафкианским.

Впрочем, в тот же день государственное информационное агентство ИРНА заявило, что суд вынес гораздо более мягкий приговор - семь лет заключения, сложенных из 5-летнего срока за "сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности" и двух лет тюрьмы за "оскорбление верховного лидера аятоллы Али Хаменеи".

Объяснений или уточнений от властей семья Сотуде и она сама не получили.

По сведениям, которые имеются у мужа правозащитницы, самый долгий из назначенных ей сроков заключения - 10 лет, и таким образом она обязана будет как минимум провести именно столько лет за решеткой; остальные - меньшие сроки заключения - могут быть поглощены самым большим.

Жесткая система

Европейский союз, США, еще несколько государств, а также правозащитные организации выступили резко против того, как власти Ирана обращаются с Насрин Сотуде. С июня прошлого года она находится в тюрьме.

Незадолго до приговора Сотуде руководителем судебной системы Ирана стал крайне консервативный клерик Ибрагим Раиси

"Она посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступала против смертной казни", - заявил представитель "Международной амнистии" Филип Лютер, напомнив, как Сотуде оказывала юридическую помощь иранцам, приговоренным к смертной казни за действия, совершенные ими еще в детстве. "Абсолютно возмутительно, что власти Ирана наказывают ее за защиту прав человека", - добавил он.

Кроме Насрин, в 2018 году в Иране были арестованы еще шестеро адвокатов, занимающихся защитой гражданских прав.

Всего за несколько дней до сообщений о приговоре Сотуде новым главой судебной системы страны был назначен Ибрагим Раиси, имеющий репутацию ультраконсерватора и протеже аятоллы Али Хаменеи.

Его назначение на высший пост в системе правосудия трактуется обозревателями как попытка урезать политическое влияние президента страны Хасана Роухани, которые занимает более умеренные позиции, чем аятолла.

Премия имени академика Сахарова

Перед арестом Насрин вела ряд дел женщин, арестованных за появление на улице с непокрытой головой. В течение многих лет своей работы она также защищала оппозиционеров - например, лауреата премии мира 2003 года Ширин Эбади, которая была судьей, пока не перешла в политическую оппозицию режиму.

Сама Сотуде уже признавалась политзаключенной - в 2010 году она была приговорена к тюремному сроку за "распространение пропаганды и заговор с целью нанести ущерб безопасности государства".

Это была пора мощного давления на демократических активистов - за год до этого в Иране состоялись президентские выборы, которые часть граждан сочла сфальсифицированными. По стране прокатилась волна уличных протестов.

В январе 2011 года Сотуде была приговорена к 6-летнему лишению свободы и запрету на профессию, а также лишена права выезда из страны на 20 лет.

Однако через два года ее освободили, как и других политзаключенных, включая лидера оппозиции Мохсена Аминзаде - президент Роухани отправлялся в ООН, где ему предстояло выступить с речью, и освобождение активистов связывали с необходимостью придать режиму более "человеческое" лицо.

Пока Сотуде находилась в тюрьме, Европейский парламент присудил ей правозащитную премию имени академика Сахарова.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552587540
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