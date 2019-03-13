Саудиты "по ошибке" бомбанули своих союзников в Йемене

21:26 14.03.2019

ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по войскам своих союзников в Йемене, 14 марта передает агентство Associated Press.



По словам представителей "правительственной коалиции", в результате удара саудитов в горах Аль-Араба погибли восемь пограничников, около 30 солдат получили ранения.



Саудовская Аравия пока не комментировала инцидент.