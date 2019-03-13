Британские парламентарии проголосовали за отсрочку "Брексита" до 30/06

21:50 14.03.2019

Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода из Евросоюза. Ранее "Брексит" был намечен на 29 марта 2019 года. Теперь же кабмин должен обратиться к ЕС с просьбой перенести дедлайн на 30 июня 2019 года. Инициативу поддержали 412 депутатов, против переноса высказались 202. Теперь Лондон может принять участие в ближайших выборах в Европарламент.



Премьер-министр страны Тереза Мэй ранее высказывала опасения, что длительная отсрочка может сделать нерелевантными результаты референдума о выходе страны из ЕС, прошедшего в 2016 году.



Накануне Палата общин Великобритании приняла решение не выходить из Евросоюза по "жесткому" сценарию. Соответствующую поправку поддержали 312 парламентариев, против высказались 308.