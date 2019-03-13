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|Порошенко остался без Божка. У Украины будет новый главный разведчик
21:56 14.03.2019
Уволен глава Службы внешней разведки Украины
Глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок уволен со своего поста. Соответствующий указ президента Петра Порошенко опубликован на официальном сайте главы государства.
"Освободить Божка Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины",- говорится в документе. С 14 марта 2019 года господин Божок назначен заместителем министра иностранных дел.
Господин Божок возглавлял внешнюю разведку с сентября 2017 года.