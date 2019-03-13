Жээнбеков улетел в турне по Европам

22:06 14.03.2019

14 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Президент Кыргызстана посетит несколько европейских стран



Президент Кыргызстана посетит с официальным визитом Германию, Швейцарию, Францию, Венгрию и Азербайджан. Об этом он рассказал на совещании с руководителями дипломатических миссий Кыргызстана.



Он уверен, что данные визиты помогут укрепить взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.



Президент предложил открыть дипломатические представительства во Франции и Италии в связи с ростом числа соотечественников, проживающих в этих странах.



"Думаю, мы активизируем работу по развитию двустороннего сотрудничество с США и Великобританией. Сейчас идет согласование проекта нового соглашения сотрудничества с Соединенными Штатами. При обсуждении соглашения необходимо учитывать обоюдные интересы. Недавняя ремиссия незаконно вывезенных активов в размере $4,6 миллиона стала хорошим началом работы. Ее надо продолжить и проводить на постоянной основе", - отметил Сооронбай Жээнбеков.



По словам президента, со странами Запада надо укреплять экономические отношения в сфере перерабатывающей, легкой, пищевой промышленности, энергетики и туризма.