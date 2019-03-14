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США в Сирии заменяют пехоту шпионами, - В.Мухин
00:09 15.03.2019

Вашингтон и Анкара с помощью спецслужб готовятся к послевоенному разделу Арабской Республики

Боевые действия против террористов в Сирии плавно перерастают в войну спецслужб государств, вовлеченных в конфликт. Судя по экспертным оценкам и публикациям в СМИ, наибольшую активность демонстрируют США, которые готовят вывод своих войск из страны. Ответственность за оккупированные территории руководители Пентагона передают подразделениям Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Главная цель таких подразделений – сформировать в Сирии устойчивые и оппозиционные Дамаску сепаратистские режимы, которые со временем должны превратиться в самостоятельные государственные образования и автономии, лояльные Вашингтону.

Активная работа американцев с захваченными в плен боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) наводит на мысль о проработке сценария по территориальному разделу Сирии. Кроме того, следует учесть деятельность "Сирийских демократических сил" (SDF), стремящихся создать в стране свою автономию. Как сообщила на днях турецкая газета "Ени Шафак", взятые в плен подразделениями SDF боевики ИГ допрашиваются в лагерях на северо-востоке Сирии сотрудниками ЦРУ. Газета утверждает, что представители американских спецслужб допросили "около 2000 членов ИГ, после чего 140 пленным террористам были выданы фальшивые паспорта и другие необходимые документы".

"По имеющейся информации, в этой тайной операции замешаны израильские, французские и британские специальные службы, сотрудники которых также посетили лагеря, где находятся боевики, проведя в них беседы с террористами", – отмечает издание.

Газета также сообщает, что завербованных боевиков после общения со спецслужбами перевозили в Ирак и другие регионы Сирии, оккупированные США. Им якобы была поручена вербовка людей "для выполнения неизвестных задач". Не исключено, что эти задачи связаны со шпионской и диверсионной деятельностью, направленной против режима президента Сирии Башара Асада, поддерживающих его шиитских формирований и иракских властей.

В том числе боевики-эмиссары "от ЦРУ" направлены в лагерь "Рукбан", откуда представители российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийские власти уже две недели безуспешно пытаются эвакуировать беженцев. США, которые организовали близ "Рукбана" свою военную базу Эт-Танф, этому препятствуют.

О подобных фактах со ссылками на данные, "полученные Дамаском от дружественных представителей иракских спецслужб", "НГ" уже писала (см. номер от 04.03.19). А почему об этих и других фактах деструктивных действий ЦРУ в Сирии сейчас пишут турецкие СМИ, понятно. Подразделения SDF, поддерживаемые Вашингтоном, в Анкаре считают террористическими. Статья в "Ени Шафак" направлена на критику не только действий США, но и курдских формирований, которые, по мнению турецкого руководства, угрожают безопасности и территориальной целостности и Сирии, и Турции. Впрочем, всем понятно, что территориальная целостность Сирии Анкару особенно не волнует.

Газета утверждает, что американские спецслужбы объявили охраняемые отрядами SDF "районы Кесра, Бусейра, аль-Омар и Сувайр в провинции Дейр-эз-Зор военной зоной и запретили нахождение там гражданских лиц". Это районы нефтяных полей, где добывается большая часть энергоресурсов Сирии. Эти поля, по утверждению турецких СМИ, негласно контролируются ЦРУ.

О подобной стратегии США, называемой "Троянским конем", упоминал недавно начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов (см. "НГ" от 04.03.19). При этом, судя по публикациям некоторых авторитетных СМИ, подобную стратегию проводят в Сирии и турецкие власти. Аналитический интернет-портал free-news.su опубликовал материал, свидетельствующий о том, что после военной операции "Оливковая ветвь" Анкара стремится сделать своими оккупированные территории. Ссылаясь на свои источники, free-news.su утверждает, что Анкара предоставляет турецкое гражданство жителям оккупированных территорий и сирийским беженцам, которые согласны переселиться на подконтрольные ей территории северной Сирии. Якобы "руководителями местных администраций в Африне, Азазе, Аль-Бабе и других районах назначаются турецкие офицеры и представители специальных сил".

Боевикам протурецкой Свободной сирийской армии (TFSA), в свою очередь, поручено сформировать и возглавить так называемую Свободную полицию. Кроме того, образование полностью контролируется местными "губернаторами", которые были "избраны" из числа членов TFSA и представителей спецслужб. В школьные программы введено обязательное изучение турецкого языка. Власти Турции также изменили названия населенных пунктов, улиц и т.д. Практически везде вывешены турецкие флаги и портреты турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара взяла под свой контроль жилищно-коммунальное хозяйство оккупированных населенных пунктов, а также их финансовую деятельность, телекоммуникационную сеть, почтовое обслуживание и здравоохранение.

О подобных фактах не раз писали сирийские СМИ. Однако ни Москва, ни Вашингтон, ни другие страны и международные организации на подобные сообщения пока официально не реагируют. В то же время аналитики free-news.su утверждают, что "Анкара планирует провести референдум об объединении оккупированных территорий с Турцией". Они также делают вывод о том, что, "вероятно, в обозримом будущем северная часть Алеппо и Великий Идлиб могут повторить судьбу бывшей сирийской провинции Лива Искендерун, которая стала турецкой провинцией Хатай".

Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден в 2016 году так охарактеризовал будущее Сирии и Ирака: "Дамаск и Багдад никогда не будут такими, какими они были до войны на Ближнем Востоке". Он еще тогда не исключил перекройку границ в регионе.

Как сказал "НГ" военный эксперт полковник Владимир Попов, "именно ЦРУ негласно поддерживали в сентябре 2017 года референдум о независимости Иракского Курдистана. И сейчас все идет к тому, чтобы подобные референдумы были организованы в Сирии руками Анкары и курдскими силами SDF на территориях, оккупированных американцами восточнее Евфрата".

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
14.03.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552597740
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