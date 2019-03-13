Зачем Назарбаев хочет переименовать Казахстан? - А.Курманов

00:12 15.03.2019 АЙНУР КУРМАНОВ: ЗАЧЕМ НАЗАРБАЕВ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ КАЗАХСТАН?



Тема переименования Казахстана в Казахскую Республику или "Казак ели" ("Страна казахов") с новой силой выдвигается правительственной пропагандой на передний план, с одной стороны для создания искусственного напряжения в обществе и мобилизации националистов, а с другой стороны, отвлекает народ от реальных социальных проблем и является прикрытием подготовки к внеочередным президентским выборам. Шумовая завеса нужна для усиления раскола по национальному, языковому и религиозному признаку, а также необходима для подготовки династической системы преемственности власти. Этим Астана объявляет и курс на построение чисто моноэтнического государства



Трескотня придворных националистов

В минувший вторник на заседании нижней палаты парламента в Астане "неожиданно" выступил председатель праволиберальной партии "Ак жол" ("Светлый путь") Азат Перуашев, который предложил в канун празднования 100-летия образования казахской автономной советской социалистической республики в составе РСФСР переименовать Казахстан в Казахскую Республику.



При этом он пытался в своем запросе утверждать, что у истоков создания КАССР были не большевики и Ленин, а разбитые феодально-байские деятели казахского отделения партии Кадетов под названием "Алаш", которые воевали с оружием в руках на стороне белой армии адмирала Колчака. На самом деле, это была политическая демонстрация, организованная администрацией президента Назарбаева и исполненная ее марионеткой.



Не надо думать, что это инициатива сугубо этой говорящей куклы, не имеющей никакой самостоятельности и возглавляющей нарисованной на бумаге и такой же несуществующей в политической природе партии. В Казахстане сейчас вообще нет ни одной партии как таковой, в полном смысле этого слова. Все семь партий в стране являются плодом воображения кукловодов из высших кабинетов Астаны, которые были созданы в качестве декорации для видимости представительной партийной системы.



Последняя реальная оппозиционная партия в стране, в лице старейшей Коммунистической партии Казахстана, возрожденной в декабре 1991 года, была ликвидирована по суду еще в 2015-м году. Поэтому, Азат Перуашев просто озвучил приготовленный текст, задуманный самим Назарбаевым. По-другому в Казахстане и быть не может. По сути, это был сигнал и команда к выступлению таких же персонажей в разных уголках страны.



ИНИЦИАТИВА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ КАЗАХСТАНА РАЗБУДИЛА ПАНТЮРКИСТОВ И ИСЛАМИСТОВ



Тут же, как чертики из табакерки, полезли различные сомнительные типажи, которые стали предлагать поменять действующую символику, повесить на флаг страны изображение полумесяца, чтобы не отставать от тюркских и мусульманских стран в лице Турции, Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, как, например, это предложил через СМИ сделать подполковник в отставке Мурат Мухамеджанов. 25 января Восточно-Казахстанский филиал все той же партии "Ак жол" направил акиму региона письмо с предложением переименования Усть-Каменогорска в Кабанбай батыр.



Собственно, до этого были предложения придворных историков о переименовании Восточно-Казахстанской области в "Алтын Алтай" ("Золотой Алтай"), а сам аким области Даниал Ахметов хвастал, что при его личном участии в регионе переименовано за полгода более 300 населенных пунктов, улиц, площадей, скверов и даже городов. Кстати, по его инициативе уже переименован город Зыряновск в Алтай, несмотря на сопротивление инициативных групп граждан.



Тут же вылез из тени еще один кукольный персонаж – Айдос Сарым, один из основателей прозападного националистического "оппозиционного" движения "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). 23 января, он дает интервью изданию The Qazaq Times, которое публикуется, а затем перепечатывается рядом казахстанских СМИ, под названием "В Казахстане есть только одна нация - казахи". В ней этот самопровозглашенный политолог, поддерживаемый и продвигаемый заместителем руководителя администрации президента и главным идеологом назарбаевского режима Маратом Тажиным, называет нынешние процессы с переименованиями "новым этапом независимости".



Каковы цели кампании по тотальному переименованию

Данный демарш Азата Перуашева в Мажилисе был организован с определенными целями и знаменует собой активизацию усилий по полному переформатированию страны в связи с новыми политическими условиями переориентации правящей верхушки на Запад и Китай, а также с целями установления династической системы преемственности власти.



Понятно, что прямо сейчас переименование страны не состоится, но как говаривал Михаил Сергеевич Горбачев, политический отец Нурсултана Абишевича, "процесс пошел". Во-первых, этим Назарбаев проверяет реакцию Москвы, надеясь, что если ничего не последует, то можно будет сделать потом еще дальнейшие шаги в сторону "нового этапа независимости". Во-вторых, внутри страны также создается атмосфера обсуждений и постепенно продавливается идея важности этого решения о смене названия. В-третьих, поднимается искусственно волна националистических настроений, на которую собирается опереться режим в перспективе.



Попутно достигаются другие важные цели. В частности, углубление разделения общества по национальному, языковому и религиозному признаку чрезвычайно выгодно камарилье в Астане. На фоне попыток армянских погромов в Караганде, активизации "подпольных исламистов-экстремистов", якобы планировавших теракты, выдвижение на поверхность маргинальных националистов и ультраправых нацистов в сознание обывателей уже вкладывается мысль, что единственным гарантом межнациональной и политической стабильности, а также "независимости" является правящая семья Назарбаевых.



И тут мы плавно подходим к теме возможных внеочередных президентских выборов в стране в этом году, в которых кандидатами, после поправок в Конституцию, могут стать только представители от зарегистрированных партий, имеющих стаж работы на госслужбе. И самым вероятным фаворитом предстоящей гонки становится фигура старшей дочери Елбасы – Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она должна будет выполнить роль своеобразного регента при малолетних сыновьях отца от третьего брака и закрепить власть семьи на троне.



Фактически формируется под шумок династическая система преемственности власти, а по сути провозглашается монархия под крики о "новом этапе независимости". Естественно, что под это подводится соответствующая идеологическая база, и единственной ее формой может быть только национализм. Да и идею о переименовании страны озвучил первым сам Елбасы ("Лидер нации") в 2014-м году, предложив дать название "Казак ели" ("Страна казахов") вместо Республика Казахстан. Скорее всего, к этому названию в итоге и придут пропагандисты, чтобы окончательно убрать слово "республика" из названия страны.



Может кто-то сомневается в этих планах, но в качестве подтверждения можно назвать сознательное включение в Конституцию, Уголовный, Уголовно-Процессуальный, Административный и Гражданский Кодексы юридического понятия "сословие". По статьям этих кодексов можно получить наказание не только за разжигание социальной розни, можно оказаться осужденным за раздувание сословной розни. Хотя сословий еще пока нет, сам юридический термин уже существует, как бы на перспективу, чтобы в последующем, после объявления новой аристократии, заработать на полную мощность.



Ясно, что аристократия и сословия появятся не сейчас, а после политического взросления внуков и сыновей Назарбаева, но основы новой системы закладываются прямо сейчас и на наших глазах. Кроме этого, четко очерчивается цель создания именно моноэтнического государства во главе с назарбаевской династией "национальных лидеров", своеобразных казахских монархов-ханов в президентской обертке и опирающихся на поддержку транснациональных корпораций и Запада.



Зомбирование молодежи для отвлечения внимания от китайской и западной экспансии

Эта инициатива администрации президента Назарбаева по переименованию Казахстана в "Казахскую Республику" или в "Казак ели", а также Восточного Казахстана в "Алтын Алтай", озвученные придворными историками, националистами и пропагандистами, со стороны кажется комичной, но со всей очевидностью показывает характер и цели всей национал-популистской политики, направленной на построение моноэтнического государства.



Вся эта показательная тотальная дерусификация и декоммунизация с переименованием страны, областей, городов, деревень, улиц и площадей призвана создать атмосферу некого национального подъема, когда все казахи вне зависимости от размера кошелька, места работы или отсутствия таковой, должны обязательно объединиться в едином порыве и поддержать стратегию президента под общим слоганом - "одна страна, одна нация, один лидер".



В очередной раз новыми, якобы национальными символами, искусственными знаками и придуманной наверху топонимикой, режим в Астане хочет увести умы казахского народа в сторону от действительности, от той социальной деградации и настоящей гуманитарной катастрофы аула, от грабежа со стороны транснациональных корпораций недр и нещадной эксплуатации местной рабочей силы.



Господствующий класс стремится через эту шумиху привлечь именно молодую часть нации, консолидировав ее вокруг трона Елбасы и создав дополнительную опору для своей будущей монархии. Именно для этого создана идеологическая программа "модернизации сознания" "Рухани Жангыру" и объявлен так называемый "Год молодежи".



"Лидер нации" и его многочисленная правящая семья становятся, таким образом, стержнем всей политической конструкции и представляются неким коллективным незаменимым "гарантом" "независимости" и "суверенитета" Казахстана. Ведь не зря Назарбаев заявлял неоднократно, что он является основателем казахской государственности, а до этого у народа якобы не было своей территории и границ. Говорилось это для того, чтобы никто не спросил, куда делись земли Казахской ССР, чтобы оправдать и дальнейшие действия по распродаже месторождений, перекройке границ, передаче сельскохозяйственных угодий иностранным корпорациям.



Хлеб, рабочие места и социальная система обеспечения заменяются официальной пропагандой очередными идеологическими химерами, а такие же придуманные и навязанные неустанной многолетней промывкой мозгов чувства неполноценности и ущербности, якобы появившиеся вследствие многолетнего национального угнетения со стороны Российской Империи и Советского Союза, тешатся и удовлетворяются режимом посредством уничтожения всего советского наследия в том числе и в виде сноса оставшихся памятников и изменения названий улиц, площадей, городов и целых регионов.



Декларативный пантюркизм и латинизация казахского языка, как и внедрение трехъязычия в систему образования, на самом деле служат делу не только отрыва молодых поклонений от единого советского культурного и научного наследия, но и для поворота страны в сторону Запада, а также для максимальной изоляции общества от информационного и политического влияния со стороны северного соседа посредством насаждения национал-консервативных ценностей и взглядов.



Что же касается Восточного Казахстана, то режим за этим переименованием в "Алтын Алтай" стремится спрятать свое грязное белье. Ведь именно Назарбаев отдал значительные территории Казахстанского Алтая Китаю с 1997 года вместе со священным для всего казахского народа, а также братского киргизского народа, пиком "Хан-Тенгри". Отдал без какого-либо обсуждения. Единственным, кто тогда выступил против передачи Китаю исконных казахских земель, был депутат Мажилиса коммунист и русский по национальности Валерьян Землянов. Все остальные депутаты, чиновники и записные "национал-патриоты" промолчали…



Общая площадь переданных казахских земель Назарбаевым Китаю засекречена правительством Казахстана. По официальным данным, в период с 1997 по 2003 гг., Казахстан передал Китаю 407 км². А по неофициальным данным, с пиком Хан-Тенгри, с Джунгарским Алатау и озером Казанколь, с землями Чаган-Обо и Джунгарского прохода, с горой Кату, Казахстан отдал Китаю не менее 100 000 км².



Хотят спрятать за этим переименованием и могильник ядерных отходов от американских и японских атомных электростанций и центр низкообогащенного урана, которые профинансированы США, ЕС и Саудовской Аравией и построены на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске, но при этом, не приносят бюджету Казахстана ни тыина! Идеологи из Акорды думают, что при новых национальных названиях, орнаменте и колорите это убожество и ядерная свалка будут смотреться красочно и не так тревожить умы казахов.



Только от этого страна не становится "независимее", а еще больше прогибается под пятой грабителей в лице многочисленных западных компаний, при осуществлении переноса грязного производства из того же Китая в виде 51 завода, при укреплении придворных олигархов, разворовывающих национальный доход. А курс на строительство чисто моноэтнического государства выкидывает за борт миллионы русских, украинцев, уйгур и других, а также огромный слой "русскоязычных" в городах, делая их еще более угнетенными в собственной стране. Такая политика рано или поздно может привести к гражданским конфликтам и к распаду самого этого "государства".



Айнур Курманов,

лидер Социалистического движения Казахстана, специально для News Front Источник - news-front.info

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