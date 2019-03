США хотят создать мировой нефтяной картель под эгидой американских корпораций, - В.Катасонов

Англоязычная аббревиатура NOPEC расшифровывается как No Oil Producing and Exporting Cartels Act – Закон о запрете картелей в области добычи и экспорта нефти.



Сегодня известен один такой картель – ОПЕК. Обычно картелем принято называть соглашение частных компаний по установлению единых цен и разделу рынков. В ХХ веке развивающиеся страны в целях противостояния экономическому диктату Запада заключали подобные соглашения по многим продовольственным и сырьевым товарам – пшенице (1933 г.), сахару (1937 г.), олову (1956 г.), кофе (1962 г.) и т. д. В 1965 г. в рамках ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию – постоянно действующий орган ООН) был образован Комитет по сырьевым товарам, в круг ведения которого входило среди прочего содействие заключению международных товарных соглашений.



Значительная часть нефти добывалась в те времена в странах третьего мира. Они и создали ОПЕК. Организация была основана на конференции в Багдаде 10-14 сентября 1960 года по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Сегодня в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.



ОПЕК достаточно эффективно контролировала цены на мировом рынке. В декабре 2016 года состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 нефтедобывающими странами, не входящими в картель. Среди последних – Россия, Мексика, Азербайджан, Бахрейн. Этот более широкий круг стран (всего 25) стали называть ОПЕК+.



США ревниво следят за деятельностью ОПЕК и ОПЕК+. Вашингтон, опираясь на возможности ФРС США, научился контролировать мировые финансовые и отчасти товарные рынки, а вот рынок черного золота до сих пор находится вне американского контроля.



Вашингтон пытается исправить эту недоработку, стимулируя в последние годы добычу и экспорт нефти. Впервые почти за 70 лет в декабре 2018 года в США было зафиксировано превышение экспорта нефти над ее импортом. Америка превратилась в чистого экспортера черного золота и собирается наращивать свои позиции на мировом рынке. Американские компании, занимающиеся добычей обычной и сланцевой нефти, получают от государства всяческую поддержку (прежде всего, налоговые льготы; происходит также расконсервация нефтяных месторождений, находящихся в заповедных и иных охраняемых территориях). При нынешних темпах роста нефтедобывающей отрасли по итогам 2019 года США могут выйти по объемам нефтедобычи на первое место в мире, обойдя Саудовскую Аравию и Россию (на месячной основе США вышли на первое место уже в конце 2018 года).



Другим направлением нефтяной политики Вашингтона является линия на ослабление ОПЕК. Такие планы вынашиваются Вашингтоном давно. В частности, проект NOPEC обсуждается в Конгрессе с 2000 года. Обычно Белый дом был против, но Дональд Трамп – сторонник NOPEC. Еще в 2011 году он предлагал начать с того, чтобы привлечь ОПЕК к ответственности за нарушение антимонопольных законов. Одна из последних атак Трампа на страны ОПЕК была проведена в конце февраля. Он написал в "Твиттере": "Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК следует расслабиться и не стараться настолько сильно" (намек на сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ в декабре 2018 г.).



Летом прошлого года американским конгрессменам была представлена новая версия закона, но осенью дискуссии по этому поводу затихли. Альянс ОПЕК+ обновил условия венской сделки, договорившись в декабре 2018 г. о снижении по сравнению с уровнем октября 2018 года добычи нефти на 1,2 млн баррелей (на 0,8 млн. – страны ОПЕК; на 0,4 млн. – остальные страны). Это дало толчок активизации усилий Конгресса по принятию NOPEC.



NOPEC – закон нового поколения, являющийся ярко выраженным актом экстерриториального действия. Такие экстерриториальные законы стали сходить с конвейера Конгресса США после 11 сентября 2001 года, когда Вашингтон под видом борьбы с международным терроризмом присвоил себе право привлекать к судебной ответственности не только иностранных физических и юридических лиц, но и суверенные государства. Получается, что экстерриториальные законы США делают для них ненужной ООН и ее Совет Безопасности.



Законопроект NOPEC дает Вашингтону возможность привлекать к судебной ответственности и саму организацию ОПЕК, и государства, являющиеся ее членами. При этом споры могут рассматриваться в американских судах. То есть речь идет об игре в одни ворота.



А если потенциальные ответчики не захотят исполнять решения судов? В этом случае будет использован проверенный инструмент принуждения – экономические санкции. Поднаторевшие на разработке экстерриториальных законов американские "народные избранники" предусмотрели и такой инструмент, как вторичные санкции. Если третьи страны и компании третьих стран будут продолжать торговлю и другие коммерческие и финансовые операции с "ответчиками" (ОПЕК и странами-членами этой организации), они также понесут наказание.



Уже многие чиновники США и других стран, а также руководители нефтяных компаний прореагировали на активизацию Конгресса по продвижению законопроекта NOPEC. Главный исполнительный директор British Petroleum (ВР) Роберт Дадли назвал принятие в США закона NOPEC "плохой идеей". По его словам, американские юристы смогут "нарушать суверенитет государств".



Это правовая сторона вопроса. Не менее важной является экономическая сторона. Принятие NOPEC может вызвать хаос на мировом рынке нефти. Не исключено, что в случае ликвидации нефтяного картеля произойдет резкое увеличение предложения нефти на рынке, что в свою очередь вызовет обвал цен и бумерангом ударит по нефтяной промышленности США. Блумберг сообщает: "В то время как Уолл-стрит молчит о законопроекте NOPEC, нефтяной сектор США решительно выступает против него". Руководитель Американского института нефти (The American Petroleum Institute) Майк Соммерс (Mike Sommers) в 2018 г. написал Конгрессу письмо, в котором говорится, что, хотя "картели любого рода вредны для интересов потребителей", NOPEC "угрожает нефтяной и газовой промышленности США серьезными непредсказуемыми последствиями". Еще с лета прошлого года страны ОПЕК выступили с резкой критикой NOPEC. Министр нефти ОАЭ и бывший президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи предупредил о катастрофических последствиях реализации этого проекта.



NOPEC ударит по нефтедобыче всех стран, включая США, но у самих американских компаний больше шансов выжить в условиях падающих цен. Им наверняка будет оказана помощь как по линии государства (налоговые льготы и прямые субсидии из бюджета), так и по линии банков (дешевые длинные кредиты).



Убрав с рынка такого монополиста, как ОПЕК, NOPEC создаст новых мировых монополистов в лице нескольких американских нефтяных гигантов: ExxonMobil, Chevron, Amoco, ConocoPhillips, Valero Energy. И нет никакого сомнения, что они заключат соглашение о ценах, квотах и разделе мировых рынков. На смену межгосударственному соглашению по нефти придет действительно классический нефтяной картель.



Кстати, такой нефтяной картель уже существовал. В 1928 году Royal Dutch Shell, Англо-персидская нефтяная компания (будущая British Petroleum) и Standard Oil of New Jersey (будущая Exxon) заключили неформальное соглашение, призванное убрать жесткую конкуренцию. Это был международный нефтяной картель Ахнакарри (по названию шотландского городка, где было подписано соглашение). К 1932 году в картель Ахнакарри вошли все семь крупнейших англо-американских компаний ("семь сестер"). Участники соглашения де-факто сохраняли контроль над нефтяным рынком несколько десятилетий, пока в 1970-х годах не началось усиление позиций ОПЕК.



Конгресс США заявляет, что NOPEC является актом, который призван ликвидировать такую уродливую форму монополии, как картель. Вариант NOPEC, предложенный верхней палатой Конгресса, рассматривает документ как поправку к закону Шермана 1890 года – первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера. Однако стоит напомнить, что еще в 30-е годы ХХ века Конгресс США принял поправки к антимонопольному законодательству, которые узаконили участие американских компаний в международном нефтяном картеле (из "семи сестер" пять были американскими). Сейчас в США хотят воссоздать мировой нефтяной картель с преобладающим, если не стопроцентным участием американских корпораций.



Что касается американского антимонопольного законодательства, то оно сегодня применяется очень избирательно. В большинстве отраслей американской экономики действуют картельные соглашения, но государство закрывает на это глаза. Одним из наиболее вопиющих нарушений антимонопольного законодательства США является факт существования ФРС. Если посмотреть на банковскую систему США без идеологических шор, она представляет собой гигантский картель, объединяющий несколько тысяч банков под эгидой негосударственной управляющей структуры – Совета управляющих ФРС США.



Видимо, поэтому банки Уолл-стрит пока воздерживаются от комментариев по поводу "антикартельного" законопроекта NOPEC. В американских СМИ прошла информация, что Белый дом попытается добиться принятия данного закона в ближайшие месяцы.



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 14.03.2019 Источник - Фонд стратегической культуры

