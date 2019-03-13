 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Военная интервенция в отношении Венесуэлы может начаться вне всякой международной законности, - Le Monde
00:29 15.03.2019

13 марта 2019 г.
Набиль Хаджами | Le Monde

"По мнению ученого-правоведа, преподавателя университета Париж-Нантер Набиля Хаджами, требование об американской военной интервенции в Венесуэлу будет иметь структурные последствия: тогда какому-либо государству будет достаточно признать любую оппозиционную группу в качестве "законного" правительства", - указывает Le Figaro.

"Вариант военной интервенции (хотя он и отвергнут Группой Лимы, объединяющей тринадцать южноамериканских государств вместе с Канадой, а также Евросоюзом), похоже, очень серьезно рассматривается Соединенными Штатами", - говорится в статье. "В интервью AFP 8 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не исключает возможности дать разрешение на вмешательство США, обосновывая это "суверенитетом" Венесуэлы и своими "президентскими прерогативами", - напоминает автор публикации.

"Однако стоит очень серьезно задуматься, имеет ли Хуан Гуайдо сегодня право добиваться американской военной интервенции. Признание более чем пятидесяти стран, которым он пользуется в качестве временного президента страны, не является достаточными для того, чтобы предоставить ему такую возможность. Общепринятым в международном праве считается то, что правительство, которое почти полностью лишено эффективности, не может обоснованно требовать иностранного военного вмешательства", - утверждает эксперт.

"Кроме того, такой вариант может иметь опасные структурные последствия. Действительно, для государства будет достаточно признать любую оппозиционную группу "законным" правительством - со всей двусмысленностью, скрытой под этим понятием - и затем просить о военном вмешательстве", - поясняет Хаджами.

"Такая возможность открывается в соответствии со статьей 9 Устава Организации американских государств (ОАГ), которая применялась всего дважды за всю историю организации: в отношении Кубы в 1962 году и Гондураса в 2009 году. 10 января была принята вторая резолюция, знаменующая новую победу американской дипломатии: ОАГ заявила, что с 10 января 2019 года больше не признает легитимность Николаса Мадуро, призвала к проведению новых свободных и прозрачных президентских выборов и стала настоятельно призывать "режим" (тщательно избегая термина "правительство") разрешить доступ внешней гуманитарной помощи на венесуэльскую территорию", - пишет Le Figaro.

"Однако в плане международного права военная интервенция в Венесуэлу, проводимая исключительно под надзором ОАГ, натолкнется как минимум на два препятствия", - указывает эксперт.

"Во-первых, в частности, из-за своей бурной истории, эта организация решительно настроена на принцип невмешательства. (...) Во-вторых, что наиболее важно, вмешательство в рамках ОАГ будет игнорировать условия главы VIII Устава ООН, которая касается отношений между всемирной организацией и региональными организациями, поскольку любое военное вмешательство, проводимое последними, должно быть предварительно разрешено Совбезом ООН. (...) После первого заседания Совбеза ООН 26 января, процедурного и особенно сложного, на голосование 28 февраля было вынесено два различных проекта резолюции. Ссылка на статью 39, входящую в главу VII Устава ООН о поддержании международного мира и безопасности, в американской резолюции была удалена, и текст в разных местах был изменен, чтобы казаться менее агрессивным (так, упоминание о "коррумпированных чиновниках правительства" было удалено, был добавлен термин "мирный" для описания восстановления демократии и торжества закона, и т. д.). Однако такой подчистки оказалось недостаточно, чтобы убедить Россию, Китай, Южную Африку и Экваториальную Гвинею, которые проголосовали против проекта (и поэтому он был отклонен из-за китайского и российского вето)", - передает Le Figaro.

"В конечном итоге, в нынешних условиях есть все основания полагать, что, если в отношении Венесуэлы будет предпринято военное вмешательство, то это произойдет вне рамок какой-либо международной законности. Такой авантюризм, не желающий извлечь уроки из прошлого, может нанести ущерб и без того понесшему серьезные потери международному правопорядку", - резюмирует Хаджами.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
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