"Похож на Обаму": за что республиканцы ненавидят Трампа

00:38 15.03.2019

Между администрацией Трампа и экс-вице-президентом Чейни разгорелся конфликт



Анна Егорова



Бывший вице-президент США республиканец Ричард Чейни публично раскритиковал внешнюю политику президента Дональда Трампа, сравнив ее с теми методами, который применялись Бараком Обамой. Чейни был одним из самых влиятельных политиков в администрации Джорджа Буша-младшего, к которому Трамп испытывает негативное отношение. Однако все больше людей из той администрации попадают в команду действующего президента США.



Спор между бывшим и действующим вице-президентами США Ричардом Чейни и Майком Пенсом произошел в начале марта во время выездного заседания Института Американского Предпринимательства консервативного мозгового центра в Атланте Джорджия. О случившейся полемике сообщило издание The Washington Post со ссылкой на участников встречи, хотя разговор проходил в формате "не для печати". Как отмечает издание, беседа между Чейни и Пенсом, которая вначале велась на дружеской ноге, приобрела достаточно жесткий тон.



Задав выступавшему на мероприятии Пенсу несколько вполне безобидных вопросов, Чейни позже начал подвергать сомнению политику Трампа в адрес Северной Кореи, его попытки выстраивать отношения с союзниками, а также рост взносов в НАТО.



Речь шла о заявлениях Трампа, который неоднократно давил на союзников, требуя от них, чтобы они выплачивали по 2% в бюджет альянса. Как пишет издание, по словам Чейни, политика Трампа напоминает политику президента-демократа Обамы и резко контрастирует с тем, что делали лидеры республиканцев прошлого времени.



"Меня заботит, что по своей сути у нас администрация, которая больше похожа на Обаму, чем на Рональда Рейгана", - сказал Чейни.



Подобные заявления Чейни выглядят как нарушение определенных табу: бывшие президенты и вице-президенты, как правило, воздерживаются от критики своих преемников. Но после прихода к власти Трампа это табу было нарушено экс-президентом Обамой, который несколько раз критиковал президента США.



Сам Пенс не имеет и доли того влияния, которое имел Чейни в администрации Буша. Пенс только в последнее время стал более активен, сегодня его называют одним из проводников политики США в отношении Венесуэлы.



Стоит отметить, что во времена правления Джорджа Буша-младшего Чейни был самой влиятельной фигурой в администрации и часто затмевал своего патрона.



Политическая карьера Чейни началась в конце 60-х, когда уроженец Вайоминга присоединился к администрации президента Ричарда Никсона. В 70-х он являлся заместителем главы администрации Джеральда Форда, а уже в следующем десятилетии был руководителем Комитета республиканской политики и парламентским организатором республиканцев. Его ментором долгое время считался Дональд Рамсфельд, будущий министр обороны в правительстве Буша-младшего.



В 1989 году его назначили на пост министра обороны - на нем Чейни проработал вплоть до 1993-го, после чего на время оставил политическую деятельность, занявшись бизнесом. Полноценно вернулся в политику он уже при Джордже Буше-младшем, став вице-президентом США: этот пост он занимал на протяжении восьми лет.



Недавно о Чейни был снят фильм "Власть", который даже удостоился номинации на "Оскар".



Именно Чейни считается одним из архитекторов войны в Ираке, а также человеком, который дал добро на применение пыток в отношении подозреваемых в терроризме.



Представляя фильм, актер Кристиан Бэйл сравнил нынешнего американского лидера именно с бывшим вице-президентом Чейни. При этом, по мнению актера, Трамп менее опасен, чем бывший вице-президент, поскольку гораздо хуже разбирается в принципах работы правительства.



Известно, что сам Трамп испытывал негативное отношение к Чейни, как, впрочем, и ко всей администрации Джорджа Буша-младшего. В свое время Буш отказал Трампу в поддержке при выдвижении на выборах.



Правда, в последнее время между Бушем и Трампом наметилось примирение, начало которому было положено на похоронах президента США Джорджа Буша-старшего, умершего в декабре 2018 года.



И все же связующим звеном между Трампом и Чейни скорее является нынешний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого часто называют "новым Чейни".



Этот политик может в какой-то степени считаться выдвиженцем бывшего вице-президента - они оба работали в администрации Джорджа Буша-младшего.



Недавно новым главой минюста США стал еще один человек из команды Буша-младшего - Уильям Барр.