 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкие Султаны. Ч.1. Непобедимый Мурад I (история)Турецкие Султаны. Ч.1. Непобедимый Мурад I (история)
01:05 15.03.2019

Турецкие Султаны (Часть первая)

Приезжая отдыхать или жить в Турцию, стоит немного знать об истории этой страны. Тем более, что она достаточно интересная.

Предки современных турков - тюрки, изначально проживали в Алтайских горах и, господствующая тогда Византийская империя, называла их огузами. К пятому веку им удалось завоевать Туркестан. Территория где-то между современными Узбекистаном и Казахстаном. От огузов отделяется племя, возглавлял которое хан Сельджук, отсюда возникает название Сельджуки. Именно они начинают вести активную захватническую политику.

Уже к десятому веку Сельджуки завоевывают Персию, а к XI веку Грузию, Армению, Сирию и Египет. Именно тогда возникает наименование Султан среди турецких правителей и возникает Султанат со столицей в Конье. Однако, просуществовал он, по историческим меркам, недолго и прекратил свое существование в 1190 году, оставив множество исламских государств.

И лишь в 1299 году возрождается империя, которую впоследствии назовут Османской, в честь одного из правителей Сельджуков, который вел активную работу по укреплению тюркских племен. История империи большая и интересная. За время ее существования у власти было 36 Султанов. Но лишь немногие ярко проявили себя в истории страны.

Султан Мурад I один из тех, кто оставил значительный след в истории Османов. Именно он стал первым официальным правителем Османской Империи в 1360 году и правил 29 лет. Им был окончательно создан корпус Янычар, а размеры Империи увеличились на 400 тыс. кв. км. При этом, византийский император стал его вассалом.

Именно Мурадом Первым были заложены основы турецкой государственности. Введены должности Великого визиря (главного министра), бейлербеев (наместников) и кадиаскеров (войсковых судей).

На карте можно увидеть прирост Империи в период правления Султана Мурада Первого. Бордовый цвет показывает размеры на начало правления, а красный к концу его срока нахождения у власти. Погиб он на поле битвы в 1389 году. Имел четыре дочери и столько же сыновей.

Историю турецких Султанов, оставивших яркий след в истории страны мы продолжим.

А об истории Сельджуков можно немало узнать в Алании, ведь именно здесь сохранилась древняя Сельджукская крепость.

Источник - Жизнь и отдых в турецкой Алании
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552601100
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