 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жители киргизского села взяли в заложники 60 таджиков, - В.Панфилова
01:12 15.03.2019

Душанбе обвинил Бишкек в приграничном конфликте

На границе Таджикистана и Киргизии произошел очередной конфликт. В результате несколько человек убито, более 40 получили ранения, десятки попали в заложники на трассе Исфара-Ворух. Премьер-министры Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и Таджикистана Кохиром Расулзода договорились о проведении совместного расследования столкновения жителей приграничных сел 13–14 марта, в ходе которого пограничники применили оружие.

"Главы правительств Киргизии и Таджикистана выразили готовность к урегулированию ситуации и принятию дальнейших мер по стабилизации обстановки на приграничных участках двух государств", – заявили в пресс-службе премьер-министра Киргизии.

Министры также высказались за активизацию деятельности межправительственной комиссии по демаркации и делимитации государственной границы. Для координации работы государственных органов двух стран по стабилизации ситуации на месте инцидента находятся вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Иброхим Азим, а также председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода с силовиками.

Это не первый конфликт в этом регионе. Основной причиной всех споров остается неопределенность линии госграницы. Вопрос ее делимитации был одним из основных на переговорах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Душанбе в феврале прошлого года. Однако, несмотря на заявления глав государств о намерении решить эту проблему, делимитация и демаркация границы не были начаты. Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 504 км. Остальные участки считаются спорными.

Пока шли переговоры, в селе Ворух возобновилась стрельба. Есть убитые и раненые. По сведениям очевидцев, стреляли из снайперской винтовки. Об этом сообщил информационный портал Sugdnews.

Накануне конфликт произошел на границе Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии из-за строительства дороги Коктош–Аксай–Тамдик на спорной приграничной территории. Договоренности нарушила киргизская сторона. Информацию об этом распространил пресс-центр Главного пограничного управления Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан (ГКНБ РТ).

В сообщении отмечается, что жители таджикского села Ворух потребовали прекратить работы до принятия решения о демаркации государственной границы между соседними странами. В ответ на ультиматум жители села Аксай Баткенской области Киргизии забросали таджиков камнями. Руководил атакой заместитель председателя сельсовета Аксай Баткенского района Эркина Жалчиева. Именно его таджикская сторона называет виновником конфликта. Киргизы перекрыли дорогу Исфара-Ворух и взяли в заложники пассажиров местных маршруток, владельцев автомобилей. Всего 61 человек. Все они остаются в расположении киргизской пограничной части.

Конфликт перекинулся на соседнее село Ходжаи Ало, в котором перепалка местных жителей закончилась стрельбой. Из охотничьего ружья был убит житель этого села, таджик, учитель сельской школы Хаким Хусейнов. Еще четыре человека, в том числе милиционер, получили ранения. Во время конфликта граждане Киргизии сожгли здание склада жителя села Ходжаи Ало гражданина Таджикистана Абдумаджида Муллоджонова и мельницу села Чоркух.

Пресс-служба ГКНБ Киргизии распространила сообщение, в котором отмечается, что для локализации конфликтующих сторон киргизские и таджикские пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, в результате чего один человек получил ранения. Несмотря на это, жители продолжили вести себя агрессивно, подожгли нежилое строение, также сгорели легковая автомашина и прицеп к грузовому автомобилю. Подразделения Государственной пограничной службы, дислоцированные в Баткенской области Киргизии, были переведены на усиленный вариант охраны границы.

"Боль, тревога и негодование – эти чувства испытывает сейчас нормальный человек, читая оперативные сводки с участка киргизско-таджикской границы. Боль – поскольку уже есть пострадавшие, тревога – из-за того что даже не специалисту по Центральной Азии известно, какой пожар могут вызвать искры скандала в "коммуналке", особенно если он зрел давно. Ну а недоумение – от действий "политиков", откровенно проморгавших ситуацию", – сказал "НГ" заместитель генерального директора Центра стратегических оценок Игорь Панкратенко.

Эксперт отметил, что конфликтная ситуация не возникла внезапно, она зрела годами, если не десятилетиями и столь же долго копилось недовольство с двух сторон, из раздражения трансформируясь в ненависть к соседу. Ту, из-за которой начинают гореть дома, греметь выстрелы и литься кровь. Но властям было не до этого. В Бишкеке были заняты политическими интригами. В Душанбе решают проблему сохранения власти. В итоге – вновь конфликт, столкновения и обострения, тяжесть которых ложится на местных жителей. Вероятнее всего, он сам собой разрешится, как уже бывало много раз до этого. Но разрешится лишь на время, с таким-то отношением властей Бишкека и Душанбе к проблеме регулирования самого сложного в повседневной жизни вопроса – приграничного. По остроте и возможным негативным последствиям вполне эквивалентного другому – квартирному.

Эксперт по Центральной Азии с Среднему Востоку Александр Князев сказал ранее "НГ" (см. номер от 07.06.18), что главная причина – в отсутствии политической воли к решению социально-экономических задач, задач развития пограничных регионов как в Бишкеке, так и в Душанбе. "Не стоит забывать, что именно в этих местах проходит один из важных маршрутов наркотрафика из Афганистана. Здесь же проходят пути разнообразнейшей контрабанды – в частности, российских и казахстанских ГСМ в афганском и таджикистанском направлениях. Согдийская область Таджикистана и Баткенская область Киргизии – это и зоны все более растущего влияния сращенных с криминалом и с местными правоохранительными структурами радикальных религиозных и террористических группировок. Последние еще мало проявляют себя, но их – пока непрямое – участие в приграничных конфликтах прослеживается постоянно", – сказал эксперт.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
14.03.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552601520
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