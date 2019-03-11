 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русским стоит поучить китайский, - А.Разуваев
07:58 15.03.2019

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ 11.03.2019

Провозглашенный премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном курс на радикальное снижение налоговой нагрузки населения, а также малого и среднего бизнеса призван значительно повысить платежеспособность внутреннего рынка и компенсировать возможные потери китайской экономики на экспортном направлении. Данный шаг должен подстегнуть темпы роста ВВП в текущем году до уровня выше 7%, вместо официально заявленных тем же Ли Кэцяном 6-6,5%.

Российской стороне, вероятно, стоит задуматься и максимально внимательно изучить китайской опыт. Дальнейшая концентрация финансов в руках правительства выглядит очень спорной мерой. Международные резервы превышают валовый внешний долг, так что проблема выплат, в принципе, решена. Особо следует отметить постоянно звучащие требования различных левых экономистов ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Это не только уведет часть зарплат в тень, но и усилит налоговую нагрузку на граждан. Очень плохая идея.
Достаток людей определяется не только темпами экономического роста, но и налоговой нагрузкой, а она в текущей российской ситуации является избыточной. К тому же именно налоговая нагрузка также остается серьезным тормозом экономического роста.

Основной проблемой России является низкая производительность труда. Недавно глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет. По словам Кудрина, выработка на одного работающего россиянина примерно 23 долл. в час. Просто и быстро этот вопрос не решается. С этой задачей не смогли справиться в советские годы. Младореформаторы и прочие российские либералы думали, что с этим справится невидимая рука рынка. А когда этого не получилось, заявили, что русский народ ленивый, не умеет и не хочет зарабатывать и т.д. Действительно, мы, россияне, умеем лучше воевать, чем зарабатывать деньги.

Но текущая ситуация не означает, что россияне более ленивые, чем граждане Турции или стран G7. Проблема в технологическом укладе. То есть в инвестициях и инновациях, как говорил бывший президент Дмитрий Медведев. И здесь все упирается в санкционный режим и стоимость кредита, ну и, конечно, в курс рубля. Без сильного рубля невозможен импорт технологий. Именно за счет сильного рубля в начале нулевых были создана массовая сотовая связь и Интернет. Сильный рубль – это низкая инфляция и низкие процентные ставки. Однако пока, к сожалению, Банк России проводит политику умеренно слабого рубля, что, вероятно, вызвано интересами бюджета, который по-прежнему зависит от доходов сырьевых экспортеров, и лоббизмом сырьевых компаний.
Конечно, чтобы сократить разрыв в производительности труда, одного сильного рубля мало. Но это первый и очень важный шаг. Остальное зависит от бизнеса и простых россиян. Успехи в этом направлении есть. Промышленный экспорт по итогам 2018 года в целом увеличился на 10,2%. Что соответствует 125 млрд долл. При такой динамике едва ли стоит сомневаться, что через 6-7 лет доля несырьевого экспорта удвоится.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552625880
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