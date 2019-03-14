 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Новой Зеландии террористы атаковали две мечети. 27 убитых
08:02 15.03.2019

В больницу города Крайстчерч доставляют пострадавших
В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве убитых и раненых. Четверо подозреваемых арестованы, пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Полицейская операция продолжается.

Точной информации о количестве жертв нападения пока нет. По сообщениям местной прессы, общее число убитых может составлять от 9 до 27 человек. Десятки человек ранены. Эти данные пока не подтверждены официально.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.

Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.

Нападение на мечети премьер-министр Ардерн назвала в телевизионном выступлении одним из самых черных дней в истории страны
"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Премьер-
Нападению подверглись мечеть "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд.

Свидетели происшествия также сообщают о большом количестве жертв. Они рассказывают о том, что видели истекавших кровью людей у мечети.

Очевидцы рассказали местным СМИ о том, как человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу по прихожанам мечети Аль-Нур, находящейся в центральной части города.

Местная газета Herald сообщает, что один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий крайне-правые, антииммигрантские взгляды.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как нападавший стреляет в своих жертв. Однако достоверность его еще требует подтверждения.

В городе Крайстчерч задействованы все силы полиции
Полиция просит жителей города держаться подальше от района происшествия и по возможности не выходить на улицы.

Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

Корреспондент Би-би-си в Новой Зеландии Ховард Гриффит сообщает, в районе стрельбы проходит массированная операция с участием полиции и парамедиков.

Очевидцы сообщают о большом количестве раненых
Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

Репортер, сопровождающий приехавшую в город команду по крикету из Бангладеш, сообщил в "Твиттере", что он "убежал из мечети рядом с парком "Хагли", где была стрельба" .

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.

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СМИ Австралии сообщили, что задержаны 4 предполагаемых террористов. Один из боевиков - гражданин Австралии Брентон Таррент, который перед атакой опубликовал "манифест" со своими антиисламскими и антимигрантскими "требованиями" и вел прямую веб-трансляцию теракта

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552626120
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