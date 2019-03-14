В Новой Зеландии террористы атаковали две мечети. 27 убитых

08:02 15.03.2019

В больницу города Крайстчерч доставляют пострадавших

В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве убитых и раненых. Четверо подозреваемых арестованы, пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Полицейская операция продолжается.



Точной информации о количестве жертв нападения пока нет. По сообщениям местной прессы, общее число убитых может составлять от 9 до 27 человек. Десятки человек ранены. Эти данные пока не подтверждены официально.



В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.



Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.



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Нападению подверглись мечеть "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд.



Свидетели происшествия также сообщают о большом количестве жертв. Они рассказывают о том, что видели истекавших кровью людей у мечети.



Очевидцы рассказали местным СМИ о том, как человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу по прихожанам мечети Аль-Нур, находящейся в центральной части города.



Местная газета Herald сообщает, что один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий крайне-правые, антииммигрантские взгляды.



В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как нападавший стреляет в своих жертв. Однако достоверность его еще требует подтверждения.



В городе Крайстчерч задействованы все силы полиции

Полиция просит жителей города держаться подальше от района происшествия и по возможности не выходить на улицы.



Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.



Корреспондент Би-би-си в Новой Зеландии Ховард Гриффит сообщает, в районе стрельбы проходит массированная операция с участием полиции и парамедиков.



Очевидцы сообщают о большом количестве раненых

Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.



Репортер, сопровождающий приехавшую в город команду по крикету из Бангладеш, сообщил в "Твиттере", что он "убежал из мечети рядом с парком "Хагли", где была стрельба" .



Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.



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СМИ Австралии сообщили, что задержаны 4 предполагаемых террористов. Один из боевиков - гражданин Австралии Брентон Таррент, который перед атакой опубликовал "манифест" со своими антиисламскими и антимигрантскими "требованиями" и вел прямую веб-трансляцию теракта