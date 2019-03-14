Конфликт на границе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков продолжает переговоры

08:11 15.03.2019

15 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Вице-премьер-министр Жениш Разаков продолжает переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на государственной границе. Об этом сообщает аппарат правительства Кыргызстана.



По данным ведомства, накануне с 19.30 до 20.40 на участке Головной в селе Кок-Таш сельского округа Ак-Сай Баткенского района состоялись двусторонние переговоры сторон под руководством вице-премьер-министра КР Жениша Разакова и заместителя премьер-министра Таджикистана Азима Иброхима.



Обсуждены все наиболее острые вопросы совместной повестки, и в данный момент они продолжаются представителями сторон.



Вчера примерно в 21.00 жители сел Ак-Сай и Кок-Таш доставлены в Баткен. Они размещены в здании профессионального лицея № 57, а также в одном из жилых домов. Их безопасность обеспечивается сотрудниками ГУВД.



Местные власти совместно с правоохранительными органами на постоянной основе продолжают проводить разъяснительные мероприятия среди местного населения.



13 марта 2019 года на границе Таджикистана и Кыргызстана между жителями соседних сел произошел конфликт из-за начала строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай - Тамдык.



14 марта кыргызстанцы перекрыли дорогу из таджикского анклава Ворух и стали забрасывать камнями местных жителей. Как утверждает таджикская сторона, "в свою очередь в целях самообороны безоружные таджикистанцы приняли ответные меры". Кыргызские пограничники, подчеркнули в ГКНБ Таджикистана, открыли огонь, в результате чего погиб один гражданин РТ, двое ранены.