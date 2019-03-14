Три кыргызстанца получили огнестрельные ранения во время конфликта на границе с Таджикистаном

08:15 15.03.2019

15 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Три человека ранены во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения КР.



Состояние одного раненого остается тяжелым, двое лежат в отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы.



У всех троих пострадавших огнестрельные ранения.



"У одного сквозное ранение в бедро, второго ранили в плечо. Состояние самого первого раненого остается тяжелым, но стабильным, он начал дышать сам", - сказали в Минздраве.



Напомним, что 13 марта в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за строительства автодороги Ак-Сай - Тамдык. Жители приграничных сел стали забрасывать друг друга камнями. 14 марта на границе вновь произошла стычка местных жителей. Пограничникам обеих стран пришлось применить оружие, в результате чего пострадал милиционер.