Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция

08:18 15.03.2019 Электроэнергетика – это важнейшая система обеспечения жизнедеятельности экономики, благосостояния страны и ее населения как для развивающихся, так и для развитых стран.



Особенно она важна, если страна ставит перед собой такие амбициозные цели, как Узбекистан – добиться экономического прорыва и к 2030 году войти в число 50 передовых стран мира. Между тем, уже сейчас наша страна сталкивается с дефицитом электроэнергии, который по прогнозам экспертов будет расти.



Оглянувшись немного назад, мы можем увидеть, что с 2000 по 2017 годы вклад промышленности в ВВП страны вырос почти в 2,5 раза, но за это время в стране практически не было введено крупных энергетических мощностей.



С 1991 года рост населения составил 64,7%, при этом выработка электроэнергии на душу населения снизилась почти на 75%. Кроме того, основная часть электроэнергии в Узбекистане вырабатывается за счет тепловых электростанций, а ресурсы углеводородного сырья с каждым годом истощаются.



Все это и стало предпосылками для принятия решения о строительстве в стране АЭС, которая не только способна покрыть дефицит за счет выработки экологически чистой, "зеленой" энергии, но и положительно повлиять на развитие экономики и уровня жизни в стране в целом.



Что такое дефицит и как с ним бороться



Сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/час, а вырабатывается порядка 64 миллиардов кВт/ч. Почти 86 процентов энергии получается за счет сжигания газа и угля, а оставшиеся 14 процентов – производят гидроэлектростанции.



В структуре первичных энергоресурсов, используемых на ТЭС для производства электрической и тепловой энергии, в среднем на долю газового топлива приходится 94%, мазута – 1%, угля – 5%. Согласно экспертным оценкам, потребность Узбекистана в электроэнергии к 2030 году достигнет 117 миллиардов кВт/ч за счет развития экономики, роста численности и уровня жизни населения.



Если в Ташкенте ситуация не так критична, то практически во всех уголках страны, особенно в сельских регионах, регулярные отключения электричества – привычное дело, особенно в осенне-зимний период.



Отсутствие стабильного электричества доставляет хлопоты не только обычным потребителям, но и наносит серьезный ущерб деятельности предпринимателей, промышленные, сервисные и сельхозпредприятия которых вынуждены простаивать или работать не в полную силу. Поэтому решение о развитии атомной энергетики, которая обеспечит страну стабильной и доступной энергией, многими экспертами рассматривается как спасательный круг.



"Реализация проекта по строительству атомной электростанции может решить проблему дефицита электроэнергии, с которой экономика страны неизбежно столкнется по мере модернизации и активизации различных отраслей экономики, а также на фоне сопутствующего роста энергопотребления. Ведь согласно прогнозам экспертов, к 2030 году потребление электроэнергии в Узбекистане вырастет в два раза по сравнению с нынешним объемом", – отметил руководитель Управления науки, инноваций и подготовки кадров Агентства по развитию атомной энергетики Шавкат Абдукамилов.



По его словам, ввод в строй современной атомной станции позволит диверсифицировать производство электроэнергии и обеспечить энергетическую безопасности страны, снизив зависимость отечественного энергетического сектора от природного газа, который сейчас в основном используется для выработки электроэнергии. АЭС позволит переориентировать газ на экспорт или на глубокую переработку увеличить дополнительные поступления в бюджет страны,



Специалисты в области энергетики подсчитали, что если бы АЭС ввели в эксплуатацию в 2018 году и она вырабатывала бы до18,9 миллиарда кВт/часов электроэнергии в год, то ее энергия сразу увеличила бы мощности почти на 23%. К 2030 году планируется увеличить генерацию электроэнергии в республике почти вдвое – до 117 миллиардов кВт/часов, и даже тогда доля АЭС окажется ощутимой и составит около 16%.



"Перед Узбекистаном стоит важнейший вызов – реализация политики форсированного индустриального развития. И без развития энергетики переход от аграрно-индустриального к индустриально-инновационному укладу вряд ли возможен. При этом у нашей страны есть неплохие возможности за более короткий срок пройти тот путь, который другие проходят за десятилетия. И ключевым моментом этой стратегии ускоренного роста энергомощностей может стать строительство атомной электростанции в стране", – пояснил руководитель Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев.



Эксперт считает, что электроэнергия растущей и развивающейся стране нужна как хлеб, как воздух и именно сейчас, в ближайшие годы, а не к середине века.



"Атомная энергетика позволит снизить зависимость от углеводородов и способствовать стабильному обеспечению электроэнергией. Поэтому и было принято решение о строительстве в стране АЭС, которая станет самым верным и во многом безальтернативным решением проблемы растущего энергодефицита в стране", – подчеркнул он.



Не только рост и развитие промышленности диктует свои требования и вызывает рост энергопотребления. Не менее важный фактор – демографический. Согласно данным отчета о демографической ситуации Государственного комитета по статистике Узбекистана, численность постоянного населения страны на 1 января 2019 года превысила 33,2 миллиона человек, увеличившись в 2018 году на 597,4 тысячи человек, или на 1,8%. А рост населения по сравнению с 1991 годом (20,6 миллиона) составил – 12,7 миллиона человек.



К тому же, с улучшением уровня жизни населения увеличится и потребление энергии – растет спрос на домашние электроприборы, бытовую технику, новые услуги и товары и так далее. Это объективный процесс, и он требует все большей генерации электроэнергии, причем желательно недорогой, которую опять же может обеспечить только атомная станция.



Ведь отличие АЭС от обычных тепловых электростанций в том, что одномоментные капитальные вложения в нее больше, чем для обычной станции, зато эксплуатационные, в основном, касающиеся топлива, в разы меньше. И в перспективе нескольких десятилетий атомная энергетика становится значительно экономичнее по сравнению с традиционной.



Иными словами, это предсказуемость тарифов на долгие годы вперед, что очень важно, как для иностранных инвесторов, так и для всех тех, кто хочет планировать и развивать в Узбекистане свой бизнес.



"Строительство АЭС позволит вырабатывать электроэнергию по более низкой себестоимости, по сравнению с другими источниками энергии. Так, в углеводородной генерации доля себестоимости сырья составляет более 60-70%, это значит, что цена на электроэнергию напрямую зависит от стоимости на углеводороды. В атомной генерации на долю себестоимости урана приходится всего 4-5%, таким образом, колебание цен на сырье практически не влияет на конечную стоимость электроэнергии, что обеспечивает предсказуемость тарифной политики на очень длительный срок", – считает Шавкат Абдукамилов.



Мультипликативный эффект и экологические бонусы



Преимущества атомной энергетики позволяют мировому сообществу рассматривать ее не только как источник стабильной и дешевой энергии, но и как инструмент по достижению устойчивого развития, повышению качества и уровня жизни населения. Как показывает опыт других стран, строительство АЭС имеет мультипликативный эффект, так как формирование атомной энергетики способствует развитию смежных отраслей, повышению квалификации занятых в них специалистов, а также созданию новых рабочих мест, как на этапе строительства, так и на протяжении всего срока ее эксплуатации.



По расчетам специалистов, одно рабочее место на АЭС дает 7 – 13 вакансий в смежных отраслях. В целом же, на строительстве АЭС в Узбекистане будет занято около 8 тысяч человек, а после сдачи в эксплуатацию – 2,5 тысячи человек, при этом, задействованы будут инженерно-технические работники самой высокой квалификации.



"Немаловажно и то, что создание АЭС будет способствовать значительной экономии природного газа. Атомная электростанция позволит экономить природный газ в объеме ежегодно до 3,5 миллиарда кубометров. В результате его переработки будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Если сэкономленный газ даже без переработки будет отправляться за рубеж на экспорт, то, как отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, уже это будет обеспечивать получение дополнительно 550-600 миллионов долларов в год", – подчеркнул Бахтиер Эргашев.



Что касается отраслей, на которых строительство в стране АЭС положительно скажется в первую очередь, то это, конечно, отрасли строительства и производства строительных материалов. Они получают перспективы новых, значительных по объемам и гарантированных по оплате, контрактов на строительные работы, на поставку строительных материалов.



Несомненно, в выигрыше будет и весь сектор услуг в регионах, где будет вестись строительство, начиная от общепита и заканчивая гостиничной индустрией. Такое большое по объемам строительство даст значительный толчок и для индустрии грузовых перевозок по всем видам транспорта.



Нельзя забывать и о том, что кроме экономического аспекта существует еще и экологический. Ратификация парламентом Узбекистана Парижского соглашения по изменению климата, которая произошла в сентябре 2018 года, требует снижения роли углеводородов в электрогенерации. АЭС же не производит вредных выбросов в окружающую среду и поэтому рассматривается мировым сообществом как инструмент в борьбе с глобальным потеплением. По подсчетам экспертов, один блок АЭС с реактором ВВЭР-1200 способствует сокращению примерно 7 миллиона тонн СО2 и 18 тысяч тонн NOx (оксиды азота).



"Проект сооружения АЭС в настоящее время мировым сообществом рассматривается не только как стратегический, но как инструмент по достижению устойчивого развития стран, поскольку строительство АЭС влияет как на рост экономики, так и на рост уровня жизни в стране. АЭС – это, пожалуй, единственный источник генерации, который соответствует всем трем столпам так называемой энергетической трилеммы, разработанной международным энергетическим советом", – отметил Бахтиер Эргашев.



По его словам, среди этих столпов – надежность энергетической инфраструктуры, доступность энергии для населения и для промышленности, отсутствие негативного влияния на окружающую среду. Так, добавил он, включение АЭ в энергомикс страны позволяет диверсифицировать энергетику, тем самым позволяет стране достичь надежности производства электроэнергии, достичь определенного уровня энергобезопасности.



И с экспертом в данном случае сложно поспорить, что подтверждается опытом ряда других стран. Так, сегодня в мире насчитывается более 450 действующих реакторов. На действующих АЭС вырабатывается порядка 11% от мирового совокупного объема электроэнергии.



При этом в ряде стран, в частности, в Словакии, Украине, Венгрии и Бельгии атомная энергетика обеспечивает не менее 50% необходимых мощностей, во Франции – более 70%. Атомный ренессанс, наблюдаемый сегодня, – это факт. И Узбекистан, где планируется строительство АЭС с двумя энергоблоками, оказался в ряду тех стран, которые осознают важную роль атомной генерации для дальнейшего развития и именно на нее делают свою основную ставку.



Темир Исаев Источник - Podrobno.uz

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