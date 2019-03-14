 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.03.2019
08:48  В Ташкенте по обвинению в шпионаже и шизофрении арестован бывший дипломат Кодиржон Юсупов
08:31  Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают о втором убитом в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном
08:28  Беглый каз-банкир Ертаев депортирован из Москвы на родину
08:18  Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция
08:15  Три кыргызстанца получили огнестрельные ранения во время конфликта на границе с Таджикистаном
08:11  Конфликт на границе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков продолжает переговоры
08:02  В Новой Зеландии террористы атаковали две мечети. 27 убитых
07:58  Русским стоит поучить китайский, - А.Разуваев
01:18  Нацистские корни современной трансформации мирового порядка, - В.Павленко
01:12  Жители киргизского села взяли в заложники 60 таджиков, - В.Панфилова
01:05  Турецкие Султаны. Ч.1. Непобедимый Мурад I (история)
01:02  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 2)
00:38  "Похож на Обаму": за что республиканцы ненавидят Трампа
00:29  Военная интервенция в отношении Венесуэлы может начаться вне всякой международной законности, - Le Monde
00:16  США хотят создать мировой нефтяной картель под эгидой американских корпораций, - В.Катасонов
00:12  Зачем Назарбаев хочет переименовать Казахстан? - А.Курманов
00:09  США в Сирии заменяют пехоту шпионами, - В.Мухин
00:03  Узбекистан. Каримизм умер? Каримизм жив!.., - Б.Мусаев
Четверг, 14.03.2019
22:06  Жээнбеков улетел в турне по Европам
21:56  Порошенко остался без Божка. У Украины будет новый главный разведчик
21:50  Британские парламентарии проголосовали за отсрочку "Брексита" до 30/06
21:26  Саудиты "по ошибке" бомбанули своих союзников в Йемене
21:19  33 года тюрьмы и 148 ударов плетью: за что приговорили иранского адвоката Насрин Сотуде
21:16  РосМинистерства переселяют в одну башню "Москва-сити". "Боинг", лети!
21:04  К.Эрнст снял с рос-эфира фильм про педофила Майкла Джексона... С чего бы?
17:35  Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР
17:33  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 1)
17:26  В Киеве убит сотрудник администрации Порошенко - Бухтатый
17:15  Конфликт на кыр-тадж-границе. Дорога по-прежнему закрыта, народ мечет камни
17:01  Рахмон, включи рубильник! В Таджикистане тотальное отключение света объясняют ремонтными работами
16:59  Жээнбеков и Рахмон договорились лично растащить свои добрососедские народы
16:19  Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие? - "Взгляд"
15:32  "Лохотрон" от Столтенберга, - Р.Устраханов
10:41  Волна по всем фронтам: почему корабль мировой торговли идет ко дну, - Дм.Мигунов
10:40  Родительские права: французских детей избавили от "отца" и "матери"
10:37  Что делать, чтобы Кыр-депутаты не "передрались" из-за мандатов на выборах-2020? - О.Гут
10:35  От ЛГБТ до иностранных агентов. Должны ли Кыр-власти контролировать НПО? - Е.Улитина
10:33  Как у ташкентца Плужникова и сенатора Юлдашева УзбГосударство "конфисковало" картину Рембрандта
10:32  Сенатор Ким просит вернуть каз-полицаям "волшебные палочки"
10:27  Елбасы улетел в Аравию... Обнимашки с принцем-шейхом Нахаяном
10:15  Скончался УзбСенатор и экс-вице-премьер, атворитетнейший аксакал Мираброр Усманов
10:12  УзбБудни-2. Гражданина, пожаловавшегося в инете на произвол Ханкинского хокима (отобрал землю), посадили на 15 месяцев
10:07  УзбБудни-1. Гурленский хоким сломал стул об голову фермера
09:30  "Люди боятся...". Среди кыргызов на границе с Таджикистаном началась паника
09:19  Система "Тундук"... Премьер Киргизии Абылгазиев озвучил планы на жизнь
09:04  Индо-пакистанский конфликт и интересы России, - П.Искендеров
09:03  Новая Большая игра: почему США хотят дестабилизировать китайский Синьцзян, - В.Прохватилов
08:59  Предвыборный Укр-расклад на троих, - Олег Царев
08:56  Удар по рос-либералам. За что прищемили орешки министру Орешкину, - А.Фефелов
08:48  Бюрократии станет меньше? РосМВД готово порадовать соотечественников, - "НГ"
08:36  Алжир. Арабская весна 2.0. Переживет ли страна отставку Бутефлики, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция
08:18 15.03.2019

Электроэнергетика – это важнейшая система обеспечения жизнедеятельности экономики, благосостояния страны и ее населения как для развивающихся, так и для развитых стран.

Особенно она важна, если страна ставит перед собой такие амбициозные цели, как Узбекистан – добиться экономического прорыва и к 2030 году войти в число 50 передовых стран мира. Между тем, уже сейчас наша страна сталкивается с дефицитом электроэнергии, который по прогнозам экспертов будет расти.

Оглянувшись немного назад, мы можем увидеть, что с 2000 по 2017 годы вклад промышленности в ВВП страны вырос почти в 2,5 раза, но за это время в стране практически не было введено крупных энергетических мощностей.

С 1991 года рост населения составил 64,7%, при этом выработка электроэнергии на душу населения снизилась почти на 75%. Кроме того, основная часть электроэнергии в Узбекистане вырабатывается за счет тепловых электростанций, а ресурсы углеводородного сырья с каждым годом истощаются.

Все это и стало предпосылками для принятия решения о строительстве в стране АЭС, которая не только способна покрыть дефицит за счет выработки экологически чистой, "зеленой" энергии, но и положительно повлиять на развитие экономики и уровня жизни в стране в целом.

Что такое дефицит и как с ним бороться

Сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/час, а вырабатывается порядка 64 миллиардов кВт/ч. Почти 86 процентов энергии получается за счет сжигания газа и угля, а оставшиеся 14 процентов – производят гидроэлектростанции.

В структуре первичных энергоресурсов, используемых на ТЭС для производства электрической и тепловой энергии, в среднем на долю газового топлива приходится 94%, мазута – 1%, угля – 5%. Согласно экспертным оценкам, потребность Узбекистана в электроэнергии к 2030 году достигнет 117 миллиардов кВт/ч за счет развития экономики, роста численности и уровня жизни населения.

Если в Ташкенте ситуация не так критична, то практически во всех уголках страны, особенно в сельских регионах, регулярные отключения электричества – привычное дело, особенно в осенне-зимний период.

Отсутствие стабильного электричества доставляет хлопоты не только обычным потребителям, но и наносит серьезный ущерб деятельности предпринимателей, промышленные, сервисные и сельхозпредприятия которых вынуждены простаивать или работать не в полную силу. Поэтому решение о развитии атомной энергетики, которая обеспечит страну стабильной и доступной энергией, многими экспертами рассматривается как спасательный круг.

"Реализация проекта по строительству атомной электростанции может решить проблему дефицита электроэнергии, с которой экономика страны неизбежно столкнется по мере модернизации и активизации различных отраслей экономики, а также на фоне сопутствующего роста энергопотребления. Ведь согласно прогнозам экспертов, к 2030 году потребление электроэнергии в Узбекистане вырастет в два раза по сравнению с нынешним объемом", – отметил руководитель Управления науки, инноваций и подготовки кадров Агентства по развитию атомной энергетики Шавкат Абдукамилов.

По его словам, ввод в строй современной атомной станции позволит диверсифицировать производство электроэнергии и обеспечить энергетическую безопасности страны, снизив зависимость отечественного энергетического сектора от природного газа, который сейчас в основном используется для выработки электроэнергии. АЭС позволит переориентировать газ на экспорт или на глубокую переработку увеличить дополнительные поступления в бюджет страны,

Специалисты в области энергетики подсчитали, что если бы АЭС ввели в эксплуатацию в 2018 году и она вырабатывала бы до18,9 миллиарда кВт/часов электроэнергии в год, то ее энергия сразу увеличила бы мощности почти на 23%. К 2030 году планируется увеличить генерацию электроэнергии в республике почти вдвое – до 117 миллиардов кВт/часов, и даже тогда доля АЭС окажется ощутимой и составит около 16%.

"Перед Узбекистаном стоит важнейший вызов – реализация политики форсированного индустриального развития. И без развития энергетики переход от аграрно-индустриального к индустриально-инновационному укладу вряд ли возможен. При этом у нашей страны есть неплохие возможности за более короткий срок пройти тот путь, который другие проходят за десятилетия. И ключевым моментом этой стратегии ускоренного роста энергомощностей может стать строительство атомной электростанции в стране", – пояснил руководитель Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев.

Эксперт считает, что электроэнергия растущей и развивающейся стране нужна как хлеб, как воздух и именно сейчас, в ближайшие годы, а не к середине века.

"Атомная энергетика позволит снизить зависимость от углеводородов и способствовать стабильному обеспечению электроэнергией. Поэтому и было принято решение о строительстве в стране АЭС, которая станет самым верным и во многом безальтернативным решением проблемы растущего энергодефицита в стране", – подчеркнул он.

Не только рост и развитие промышленности диктует свои требования и вызывает рост энергопотребления. Не менее важный фактор – демографический. Согласно данным отчета о демографической ситуации Государственного комитета по статистике Узбекистана, численность постоянного населения страны на 1 января 2019 года превысила 33,2 миллиона человек, увеличившись в 2018 году на 597,4 тысячи человек, или на 1,8%. А рост населения по сравнению с 1991 годом (20,6 миллиона) составил – 12,7 миллиона человек.

К тому же, с улучшением уровня жизни населения увеличится и потребление энергии – растет спрос на домашние электроприборы, бытовую технику, новые услуги и товары и так далее. Это объективный процесс, и он требует все большей генерации электроэнергии, причем желательно недорогой, которую опять же может обеспечить только атомная станция.

Ведь отличие АЭС от обычных тепловых электростанций в том, что одномоментные капитальные вложения в нее больше, чем для обычной станции, зато эксплуатационные, в основном, касающиеся топлива, в разы меньше. И в перспективе нескольких десятилетий атомная энергетика становится значительно экономичнее по сравнению с традиционной.

Иными словами, это предсказуемость тарифов на долгие годы вперед, что очень важно, как для иностранных инвесторов, так и для всех тех, кто хочет планировать и развивать в Узбекистане свой бизнес.

"Строительство АЭС позволит вырабатывать электроэнергию по более низкой себестоимости, по сравнению с другими источниками энергии. Так, в углеводородной генерации доля себестоимости сырья составляет более 60-70%, это значит, что цена на электроэнергию напрямую зависит от стоимости на углеводороды. В атомной генерации на долю себестоимости урана приходится всего 4-5%, таким образом, колебание цен на сырье практически не влияет на конечную стоимость электроэнергии, что обеспечивает предсказуемость тарифной политики на очень длительный срок", – считает Шавкат Абдукамилов.

Мультипликативный эффект и экологические бонусы

Преимущества атомной энергетики позволяют мировому сообществу рассматривать ее не только как источник стабильной и дешевой энергии, но и как инструмент по достижению устойчивого развития, повышению качества и уровня жизни населения. Как показывает опыт других стран, строительство АЭС имеет мультипликативный эффект, так как формирование атомной энергетики способствует развитию смежных отраслей, повышению квалификации занятых в них специалистов, а также созданию новых рабочих мест, как на этапе строительства, так и на протяжении всего срока ее эксплуатации.

По расчетам специалистов, одно рабочее место на АЭС дает 7 – 13 вакансий в смежных отраслях. В целом же, на строительстве АЭС в Узбекистане будет занято около 8 тысяч человек, а после сдачи в эксплуатацию – 2,5 тысячи человек, при этом, задействованы будут инженерно-технические работники самой высокой квалификации.

"Немаловажно и то, что создание АЭС будет способствовать значительной экономии природного газа. Атомная электростанция позволит экономить природный газ в объеме ежегодно до 3,5 миллиарда кубометров. В результате его переработки будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Если сэкономленный газ даже без переработки будет отправляться за рубеж на экспорт, то, как отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, уже это будет обеспечивать получение дополнительно 550-600 миллионов долларов в год", – подчеркнул Бахтиер Эргашев.

Что касается отраслей, на которых строительство в стране АЭС положительно скажется в первую очередь, то это, конечно, отрасли строительства и производства строительных материалов. Они получают перспективы новых, значительных по объемам и гарантированных по оплате, контрактов на строительные работы, на поставку строительных материалов.

Несомненно, в выигрыше будет и весь сектор услуг в регионах, где будет вестись строительство, начиная от общепита и заканчивая гостиничной индустрией. Такое большое по объемам строительство даст значительный толчок и для индустрии грузовых перевозок по всем видам транспорта.

Нельзя забывать и о том, что кроме экономического аспекта существует еще и экологический. Ратификация парламентом Узбекистана Парижского соглашения по изменению климата, которая произошла в сентябре 2018 года, требует снижения роли углеводородов в электрогенерации. АЭС же не производит вредных выбросов в окружающую среду и поэтому рассматривается мировым сообществом как инструмент в борьбе с глобальным потеплением. По подсчетам экспертов, один блок АЭС с реактором ВВЭР-1200 способствует сокращению примерно 7 миллиона тонн СО2 и 18 тысяч тонн NOx (оксиды азота).

"Проект сооружения АЭС в настоящее время мировым сообществом рассматривается не только как стратегический, но как инструмент по достижению устойчивого развития стран, поскольку строительство АЭС влияет как на рост экономики, так и на рост уровня жизни в стране. АЭС – это, пожалуй, единственный источник генерации, который соответствует всем трем столпам так называемой энергетической трилеммы, разработанной международным энергетическим советом", – отметил Бахтиер Эргашев.

По его словам, среди этих столпов – надежность энергетической инфраструктуры, доступность энергии для населения и для промышленности, отсутствие негативного влияния на окружающую среду. Так, добавил он, включение АЭ в энергомикс страны позволяет диверсифицировать энергетику, тем самым позволяет стране достичь надежности производства электроэнергии, достичь определенного уровня энергобезопасности.

И с экспертом в данном случае сложно поспорить, что подтверждается опытом ряда других стран. Так, сегодня в мире насчитывается более 450 действующих реакторов. На действующих АЭС вырабатывается порядка 11% от мирового совокупного объема электроэнергии.

При этом в ряде стран, в частности, в Словакии, Украине, Венгрии и Бельгии атомная энергетика обеспечивает не менее 50% необходимых мощностей, во Франции – более 70%. Атомный ренессанс, наблюдаемый сегодня, – это факт. И Узбекистан, где планируется строительство АЭС с двумя энергоблоками, оказался в ряду тех стран, которые осознают важную роль атомной генерации для дальнейшего развития и именно на нее делают свою основную ставку.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552627080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в законодательство о защите прав детей
- Н.Нигматулин принял посла Катара в Казахстане Ахмеда бен Али Аль-Тамими
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Astana Hub совещание по цифровизации
- К. Токаев принял делегацию Совета Федерации России
- К вопросу о "выборах-которых-не-будет"
- Карту острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов создали в Казахстане
- В Мажилисе презентованы поправки Правительства в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
- Налоговая система в Казахстане выстроена для богатых - эксперт
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  