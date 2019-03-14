Беглый каз-банкир Ертаев депортирован из Москвы на родину

08:28 15.03.2019

Жомарта Ертаева доставили в Астану

Он водворен в следственный изолятор.



Жомарт Ертаев экстрадирован из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.



В марте прошлого года он был объявлен в международный розыск.



Ертаев Ж. подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО "BANK RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами.



Вместе с Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников банка – ранее экстрадированный Ибрагим Б., Мажинов И., Туганбай Д., Едигенев Д., Мамырбеков А., Шарипов Т. и другие.



Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге.



В настоящее время специальными прокурорами расследование по делу завершено, участники процесса ознакамливаются с материалами.



Ертаев водворен в следственный изолятор Астаны.