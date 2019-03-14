 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.03.2019
08:48  В Ташкенте по обвинению в шпионаже и шизофрении арестован бывший дипломат Кодиржон Юсупов
08:31  Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают о втором убитом в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном
08:28  Беглый каз-банкир Ертаев депортирован из Москвы на родину
08:18  Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция
08:15  Три кыргызстанца получили огнестрельные ранения во время конфликта на границе с Таджикистаном
08:11  Конфликт на границе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков продолжает переговоры
08:02  В Новой Зеландии террористы атаковали две мечети. 27 убитых
07:58  Русским стоит поучить китайский, - А.Разуваев
01:18  Нацистские корни современной трансформации мирового порядка, - В.Павленко
01:12  Жители киргизского села взяли в заложники 60 таджиков, - В.Панфилова
01:05  Турецкие Султаны. Ч.1. Непобедимый Мурад I (история)
01:02  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 2)
00:38  "Похож на Обаму": за что республиканцы ненавидят Трампа
00:29  Военная интервенция в отношении Венесуэлы может начаться вне всякой международной законности, - Le Monde
00:16  США хотят создать мировой нефтяной картель под эгидой американских корпораций, - В.Катасонов
00:12  Зачем Назарбаев хочет переименовать Казахстан? - А.Курманов
00:09  США в Сирии заменяют пехоту шпионами, - В.Мухин
00:03  Узбекистан. Каримизм умер? Каримизм жив!.., - Б.Мусаев
Четверг, 14.03.2019
22:06  Жээнбеков улетел в турне по Европам
21:56  Порошенко остался без Божка. У Украины будет новый главный разведчик
21:50  Британские парламентарии проголосовали за отсрочку "Брексита" до 30/06
21:26  Саудиты "по ошибке" бомбанули своих союзников в Йемене
21:19  33 года тюрьмы и 148 ударов плетью: за что приговорили иранского адвоката Насрин Сотуде
21:16  РосМинистерства переселяют в одну башню "Москва-сити". "Боинг", лети!
21:04  К.Эрнст снял с рос-эфира фильм про педофила Майкла Джексона... С чего бы?
17:35  Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР
17:33  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 1)
17:26  В Киеве убит сотрудник администрации Порошенко - Бухтатый
17:15  Конфликт на кыр-тадж-границе. Дорога по-прежнему закрыта, народ мечет камни
17:01  Рахмон, включи рубильник! В Таджикистане тотальное отключение света объясняют ремонтными работами
16:59  Жээнбеков и Рахмон договорились лично растащить свои добрососедские народы
16:19  Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие? - "Взгляд"
15:32  "Лохотрон" от Столтенберга, - Р.Устраханов
10:41  Волна по всем фронтам: почему корабль мировой торговли идет ко дну, - Дм.Мигунов
10:40  Родительские права: французских детей избавили от "отца" и "матери"
10:37  Что делать, чтобы Кыр-депутаты не "передрались" из-за мандатов на выборах-2020? - О.Гут
10:35  От ЛГБТ до иностранных агентов. Должны ли Кыр-власти контролировать НПО? - Е.Улитина
10:33  Как у ташкентца Плужникова и сенатора Юлдашева УзбГосударство "конфисковало" картину Рембрандта
10:32  Сенатор Ким просит вернуть каз-полицаям "волшебные палочки"
10:27  Елбасы улетел в Аравию... Обнимашки с принцем-шейхом Нахаяном
10:15  Скончался УзбСенатор и экс-вице-премьер, атворитетнейший аксакал Мираброр Усманов
10:12  УзбБудни-2. Гражданина, пожаловавшегося в инете на произвол Ханкинского хокима (отобрал землю), посадили на 15 месяцев
10:07  УзбБудни-1. Гурленский хоким сломал стул об голову фермера
09:30  "Люди боятся...". Среди кыргызов на границе с Таджикистаном началась паника
09:19  Система "Тундук"... Премьер Киргизии Абылгазиев озвучил планы на жизнь
09:04  Индо-пакистанский конфликт и интересы России, - П.Искендеров
09:03  Новая Большая игра: почему США хотят дестабилизировать китайский Синьцзян, - В.Прохватилов
08:59  Предвыборный Укр-расклад на троих, - Олег Царев
08:56  Удар по рос-либералам. За что прищемили орешки министру Орешкину, - А.Фефелов
08:48  Бюрократии станет меньше? РосМВД готово порадовать соотечественников, - "НГ"
08:36  Алжир. Арабская весна 2.0. Переживет ли страна отставку Бутефлики, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают о втором убитом в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном
08:31 15.03.2019

Пресс-центр главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщает, что обстановка на государственной границе Республики Таджикистан и Кыргызской Республики остается сложной.

"14 марта примерно в 15:30 по местному времени жители кишлака Аксай КР, которые собрались на территории джамоата Ворух и перекрыли дорогу, начали забрасывать камнями граждан Республики Таджикистан. Граждане РТ были вынуждены обороняться и ответить на атаки граждан Баткенской области. Затем кыргызские граждане и пограничники открыли огонь в сторону безоружных граждан РТ. В результате чего, гражданин РТ Тешаев Расулиддин Имомбоевич, 1982 года рождения, житель участка Тидон джамоата Ворух скончался на месте вследствие полученного ранения. Другой гражданин РТ Хайдаров Ансориддин, 2003 года рождения, житель участка Тидон джамоата Ворух получил ранение левой руки и проходит лечение в местной больнице", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Ранее ГКНБ Таджикистано сообщало об убитом гражданине Таджикистана Хакимове Хусейне, 1976 г.р., жителе участка Сомониен джамоата Чоркух, получившем ранение в области сердца, от которого скончался в больнице.

"В то же время, граждане кыргызской стороны проникли в дом граждан РТ Зайниевой Мавлюды, 1970 года рождения и Вохидова Абдуманона, 1955 года рождения, жителей джамоата Ворух, напали на них и нанесли тяжкие телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным министерства здравоохранения КР, трое граждан Кыргызстана получили ранения в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Из села Ак-Сай Баткенского района, где происходит конфликт граждан двух стран, выезжают женщины и дети. Об этом сообщили в областном управлении МЧС Кыргызстана. Согласно информации, женщин и детей отправляют в город Баткен.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552627860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в законодательство о защите прав детей
- Н.Нигматулин принял посла Катара в Казахстане Ахмеда бен Али Аль-Тамими
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Astana Hub совещание по цифровизации
- К. Токаев принял делегацию Совета Федерации России
- К вопросу о "выборах-которых-не-будет"
- Карту острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов создали в Казахстане
- В Мажилисе презентованы поправки Правительства в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
- Налоговая система в Казахстане выстроена для богатых - эксперт
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  