Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают о втором убитом в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном

08:31 15.03.2019

Пресс-центр главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщает, что обстановка на государственной границе Республики Таджикистан и Кыргызской Республики остается сложной.



"14 марта примерно в 15:30 по местному времени жители кишлака Аксай КР, которые собрались на территории джамоата Ворух и перекрыли дорогу, начали забрасывать камнями граждан Республики Таджикистан. Граждане РТ были вынуждены обороняться и ответить на атаки граждан Баткенской области. Затем кыргызские граждане и пограничники открыли огонь в сторону безоружных граждан РТ. В результате чего, гражданин РТ Тешаев Расулиддин Имомбоевич, 1982 года рождения, житель участка Тидон джамоата Ворух скончался на месте вследствие полученного ранения. Другой гражданин РТ Хайдаров Ансориддин, 2003 года рождения, житель участка Тидон джамоата Ворух получил ранение левой руки и проходит лечение в местной больнице", - говорится в официальном заявлении ведомства.



Ранее ГКНБ Таджикистано сообщало об убитом гражданине Таджикистана Хакимове Хусейне, 1976 г.р., жителе участка Сомониен джамоата Чоркух, получившем ранение в области сердца, от которого скончался в больнице.



"В то же время, граждане кыргызской стороны проникли в дом граждан РТ Зайниевой Мавлюды, 1970 года рождения и Вохидова Абдуманона, 1955 года рождения, жителей джамоата Ворух, напали на них и нанесли тяжкие телесные повреждения", - отмечается в сообщении.



Напомним, по данным министерства здравоохранения КР, трое граждан Кыргызстана получили ранения в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.



Из села Ак-Сай Баткенского района, где происходит конфликт граждан двух стран, выезжают женщины и дети. Об этом сообщили в областном управлении МЧС Кыргызстана. Согласно информации, женщин и детей отправляют в город Баткен.