 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 15.03.2019
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Четверг, 14.03.2019
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    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Ташкенте по обвинению в шпионаже и шизофрении арестован бывший дипломат Кодиржон Юсупов
08:48 15.03.2019

Бывший высокопоставленный чиновник МИДа Узбекистана Кодиржон Юсупов обвиняется Службой государственной безопасности (СГБ, бывшая СНБ) в государственной измене, сообщает centralasian.org.
По словам родственников, 67-летний Юсупов, много лет страдающий психическим заболеванием, 3 декабря 2018 года бросился на рельсы станции им.Пушкина упал в Ташкентском метрополитене и выжил по счастливой случайности.

Во время падения экс-дипломат ударился головой, и по словам близких, в больнице начал говорить о том, что он является "западным шпионом". После чего сотрудники СГБ, прибывшие в больницу, на основании этиз "признаний", завели против него уголовное дело. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьей 157 (Измена государству) Уголовного кодекса.

Как рассказали близкие бывшего дипломата, в последний раз они видели Кодиржон Юсупова 9 декабря в больнице, после чего он был переведен в следственный изолятор СГБ. С тех пор его родственники не получают никакой информации о состоянии его здоровья, об обвинениях, а адвокату его семьи также было отказано в защите обвиняемого.

Юсупов работал в посольствах Республики Узбекистан в Австрии, Великобритании и на Ближнем Востоке, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ и возглавлял пресс-службу МИД в 2002-2005 годах.

Как призналась семья Юсупова, 3 декабря он не случайно упал на рельсы и, что он сам бросился под поезд метро, чтобы покончить собой.

Сын Кодиржона Юсупова Бобур, проживающий в Лондоне, рассказал, что 2 декабря во время телефонного разговора его отец сообщил ему, что находится в сильной депрессии и страдает от бессонницы в течение недели.

По словам родственников, Юсупов с 1995 года страдает тяжелым психическим заболеванием - шизофренией.

"Мой отец отвечал за подготовку к саммиту ОБСЕ в декабре 1994 года в качестве представителя ОБСЕ в Узбекистане. Каримов приехал в Будапешт на саммит, это был сильный стресс. Первый приступ случился вскоре после того саммита в 1995 году. Тогда был назначен специальный консилиум, и российский специалист сказал, что у отца признаки шизофрении. Но, чтобы отец не потерял работу, наша семья пыталась скрыть эту болезнь", - говорит 34-летний сын Юсупова Бобур.

По словам семья Юсупова, инцидент 3 декабря в метров в Ташкенте был частью нового приступа шизофрении. "...Два сотрудника СГБ пришли в палату к отцу для допроса. Мой отец якобы признался им, что "шпионит на западные страны и они платят ему 1000 долларов в месяц", - говорит Бобур Юсупов.

Сотрудники СГБ серьезно восприняли галлюцинации Кодиржона Юсупова, после чего они забрали не только всю его электронику, но и ноутбуки его младшего сына в Ташкенте, а затем против бывшего дипломата возбудил уголовное дело по обвинению в госизмене.

По словам родственников, это психическое заболевание является наследственным заболеванием семьи Юсуповых и брат Кодиржона Юсупова Ботиржон Юсупов скончались от шизофрении в 2015 году.

Семья Юсупова обратилась в международные и правозащитные организации с призывом обратить внимание на судьбу Кодиржона Юсупова, в частности на обеспечение прав заключенного и назначение ему семейного адвоката, а также встречи с семьей.

Следователь СГБ, сообщил, что Кодиржон Юсупов останется под стражей еще в течении двух месяцев, а затем дело будет передано в суд.

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552628880
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