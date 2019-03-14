Глава Комитета по водным ресурсам КазМинсельхоза Абишев отстранен от должности

09:18 15.03.2019

Отстранен от работы председатель Комитета по водным ресурсам МСХ

Подробности отстранения пока неизвестны.



Глава Комитета по водным ресурсам МСХ Ислам Абишев отстранен от должности, сообщает bnews.kz.



Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Ислама Абишева отстранили от работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Он занимал эту должность с апреля 2014 года.



По данным пресс-службы министерства, Абишев отстранен от работы с 14 марта 2019 года. От других комментариев в ведомстве воздержались.