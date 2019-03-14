Строительство китайского завода по розливу воды на Байкале приостановлено

09:35 15.03.2019

Суд приостановил строительство завода по розливу воды в поселке Култук на берегу Байкала. Строительство будет приостановлено с 15 марта и "до устранения выявленных в ходе проверок нарушений".



Проверка на объекте показала, что компания "Аквасиб" нарушила требования федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". "В ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Разрешение на проведение ООО "Аквасиб" земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы",- говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на предмет соответствия экологическим стандартам проект по строительству на озере Байкал завода по розливу воды. Компания "Аквасиб" начала строительство завода по розливу воды в поселке Култук на юге Байкала в январе, причем первый этап производства планируют запустить уже в 2019 году.



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал бесперспективным из-за экологических ограничений строительство завода по розливу байкальской воды.