Миллеровский Газпромбанк ушел из Венесуэлы. Как они еще к санкциям против России не присоединились?

09:38 15.03.2019

Газпромбанк ушел из Венесуэлы

Банк продал долю в добычном СП с PDVSA



Газпромбанк заявил, что избавился от участия в совместном добычном проекте с венесуэльской госкомпанией PDVSA - Petrozamora. По словам представителя банка, теперь ГПБ не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле, детали сделки не раскрываются. Petrozamora является одним из крупнейших добывающих предприятий с иностранным капиталом в Венесуэле, охваченной политическим и экономическим кризисом. Таким образом, из российских компаний крупные активы в стране остались только у "Роснефти".



Газпромбанк избавился от участия в совместном предприятии с PDVSA Petrozamora. Банк владел 17% в GPB Global Resources, которой, в свою очередь, принадлежит 40% в Petrozamora. Первым о сделке сообщил Reuters, затем ее официально подтвердил информагентствам представитель банка. "В результате Газпромбанк на сегодня не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле",- заявил он.



Petrozamora - одно из крупнейших СП с иностранным капиталом в Венесуэле, его добыча в 2017 году составила 102,2 тыс. баррелей в сутки (подробнее о ситуации в нефтяном секторе Венесуэлы см. "Ъ" от 15 марта).



По данным Reuters, ГПБ вышел из Petrozamora "в начале года". Именно в конце января США ввели новый пакет санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Более того, 11 марта под санкции за связь с Венесуэлой попал "Еврофинанс Моснарбанк", в котором у ГПБ и ВТБ по 25%, остальное у венесуэльского Fondo de Desarrollo Nacional. При этом ГПБ еще в феврале пытался ограничить для себя риски попадания под санкции из-за связи с Венесуэлой, заявив, что заморозил открытые в банке счета PDVSA.



Таким образом, теперь крупными активами в Венесуэле из российских компаний владеет только "Роснефть". Компания по-прежнему тесно сотрудничает с Каракасом, не только получая венесуэльскую нефть для переработки на своем НПЗ в Индии, но и, по данным "Ъ", поставляя в страну нафту. Нафта нужна для того, чтобы разбавлять тяжелую нефть пояса Ориноко и превращать ее в товарный продукт. 13 марта госсекретарь Майк Помпео уже критиковал "Роснефть" за помощь "режиму Мадуро" и намекал на возможность санкций против компании. "Роснефть", в свою очередь, подчеркивала, что ее деятельность осуществляется по контрактам, вступившим в силу до введения январских санкций.



Юрий Барсуков

"Коммерсантъ" от 15.03.2019, 00:02