КырПолитАбсурд. Власть подавляет партию власти.. - "Жаны ордо"

09:51 15.03.2019

Депутат Ирина Карамушкина заявила о гонениях на поддерживающих экс-президента Алмазбека Атамбаева активистов, выступила с обвинениями в этом ГКНБ – Государственного комитета национальной безопасности. 14 марта на общем собрании парламента она сказала нижеследующее. "Мы официально обращаемся к председателю ГКНБ Кадыркулову. Пусть проведет разъяснительные работы среди своих сотрудников. Надо остановить гонения на партийных активистов и поддерживающих Алмазбека Атамбаева. Не нарушайте права наших граждан".



Также Карамушкина добавила, что "из областей поступают сигналы".



Секретариат СДПК объявлял о проведении в Бишкеке 6 апреля республиканского съезда-курултая партии. Тем временем и движение "СДПК без Атамбаева" сообщало о самостоятельном созыве съезда.



Секретариат СДПК говорил о сборе информации ГКНБ о делегатах курултая в областях.



Как говорится, "жизнь – бумеранг", старая власть, находясь сама во власти, не то чтобы подвергать гонениям представителей оппозиции, выступающих против них самих, а избивала, сажала, навешивала выдуманные обвинения, судила на 10-15 лет, а теперь она требует справедливости, не находя сочувствующего слушателя. Как нам это назвать?



Источник: газета "Жаны ордо" №9 от 15.03.2019/стр.2