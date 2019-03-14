Казахстан. К вопросу о "выборах-которых-не-будет", - ОФ "Стратегия"

10:37 15.03.2019

К вопросу о "выборах-которых-не-будет"



Последние месяцы экспертное и околоэкспертное сообщества будоражит вопрос о том, когда будут назначены очередные внеочередные выборы: называются разные сроки, отслеживаются характерные "симптомы", задаются неудобные вопросы государственным деятелям разного уровня, на которые получаются односложные ответы типа "выборов не будет", "давайте закроем эту тему". На сегодняшний день сошлись на том, что президентских выборов в 2019 году не будет, но парламентские – все еще под подозрением. При этом политологи сходятся во мнении, что электоральный период, все-таки, начался, и стартовым флажком стал съезд партии "Н?р Отан", который прошел 27 февраля 2019 года.



Раз дан старт, время провести ревизию электорального поведения: каков он, порох, в электоральной пороховнице? Покопавшись в социологических закромах ОФ "ЦСПИ "Стратегия", мы составили дискретный динамический ряд деклараций избирателей об участии в выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, за период с 2010 по 2019 год, - как говорится, чем богаты... (см. Диаграмма 1).



Как видно на Диаграмме 1, по итогам опросов, в межэлекторальный период активность потенциальных избирателей не отличается теми "рекордными" значениями по явке, которыми нас радуют официальные итоги выборов. Доля тех, кто заявляет о своей готовности принять участие в выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, варьирует на уровне 60%. При этом отмечается тренд на уменьшение доли декларантов.



Интересно, что число тех, кто отказывается от участия в выборах, и тех, кто не может ответить наверняка, остается стабильным в своем процентном наполнении на протяжении всего обследуемого периода. Так, доля "отказников" утвердилась на уровне 25%, а доля "неопределившихся" варьирует на уровне 13-15%.



Диаграмма 1. – ВЫ БЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В МАЖИЛИС ПАРЛАМЕНТА РК, ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? (%, один вариант ответа; желтые столбцы – явка на выборах по данным ЦИК РК)



По состоянию на январь 2019 года, о своей готовности принять участие в выборах заявили только 59,3% казахстанцев в возрасте 18 и старше лет. Если отталкиваться от явок на парламентских выборах 2012 и 2016 годов, когда явка превышала 75%, встает вопрос о том, как наверстать эти 15 процентных пункта, чтобы явочный статус-кво был соблюден.



В свою бытность пресс-секретарем Президента нынешний министр информации и общественного развития Д.Абаев ссылался на то, что "голоса избирателей больше зависят не от предвыборных кампаний, а от межэлекторальной деятельности".



С каким же багажом политические партии Казахстана подошли к электоральному рубежу? Нам показалось интересным ответить на этот вопрос с точки зрения наличия электоральных предпочтений и готовности их реализовать. И в этом нам очень помог сравнительный анализ результатов опросов в 2012 (n=1636), 2017 (n=1631) и 2019 (n=1631) годах. Основная интрига кроется в группе тех, кто готов прийти на выборы. Сравнительный анализ данных демонстрирует значительное увеличение доли тех, кто готов прийти на выборы, но не определился, за какую партию будет голосовать: если в 2012 году доля партии "затрудняюсь ответить" составляла 8,7%, в 2017 году она увеличилась до 31%, то в 2019 году ее объем составил 39%. Соответственно, доля тех, кто знает, за какую партию будет голосовать, уменьшилась с 53,6% в 2012 году до 20,2% в 2019 году.



Диаграмма 2. – ВЫ БЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В МАЖИЛИС ПАРЛАМЕНТА РК, ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? ЕСЛИ ДА, ТО ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (%, один вариант ответа)



В целом, декларативная готовность принять участие в выборах указывает на то, что у нас электоральная культура (участие в голосовании на парламентских выборах) сформировалась, т.е. казахстанцы готовы "голосовать вообще". Но то, как люди проголосуют, какую партию выберут – это предсказать сложно. Получается такая "американская система голосования" наоборот (там не знают, пойдут ли на выборы, но точно знают, за какую партию – демократов или республиканцев – проголосуют) . Также очевидно, что межэлекторальная деятельность политических партий, и, прежде всего, правящей, оказалась недостаточно активной для поддержания и удержания электората.



ofstrategy.kz, 14 марта