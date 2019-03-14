Как будто клад нашли. Сына экс-акима СевКазахобласти Ескендирова-Jun обворовали на 112 млн тенге

10:47 15.03.2019

В список украденного вошло 76 наименований.



В Астане обворовали дом сына экс-акима Северо-Казахстанской области Самата Ескендирова, передает Zakon.kz.



На скамье подсудимых за совершение данного преступления оказался директор ИП. Ему вменили ст.188 ч.4 п.3 УК РК (кража в особо крупном размере).



Как было установлено в суде подсудимый К. вместе с подельником Д. приехали к жилому дому, расположенному по ул.Сарайшык в Астане, принадлежащему А. Ескендирову. Отжав окно они проникли внутрь и украли имущество семьи Ескендировых на общую сумму 112 357 264 тенге.



В список украденного вошло 76 наименований. Например, деньги в сумме 20 000 000 тенге, новая мужская норковая шуба, стоимостью 3 000 долларов, женская норковая шуба, стоимостью 2 500 долларов, два ноутбука Apple MacBook, новые кожаные женские перчатки, стоимостью 70 000 тенге, набор стаканов фирмы Zepter, металлические с золотым напылением, стоимостью 1 500 000 тенге, именной травматический пистолет, мужские золотые часы фирмы Rolex с бриллиантами, стоимостью 50 000 долларов, женские золотые часы фирмы Chopard, с бриллиантом, стоимостью 12 000 долларов, комплект из желтого золота, стоимостью 4 000 долларов, и целый ряд изделий из золота.



Подсудимый в суде вину признал. Он пояснил, что из украденного ничего не брал себе. Все забрал на хранение его подельник, которому уже вынесли приговор. Последний, в свою очередь, после задержания добровольно выдал имущество на сумму 90 453 964 тенге.



- В настоящее время он (подсудимый) возместил часть оставшегося ущерба потерпевшему, родители передали квартиру. Обязуется полностью возместить ему ущерб, просит назначить ему наказание не связанное с лишением свободы, сказано в приговоре суда.

Сам потерпевший сын экс-акима в суде не присутствовал, так как находится на учебе в ОАЭ. Но он прислал ходатайство, в котором просил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.



Приговором суда подсудимый К. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.