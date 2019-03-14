Ташкент погряз в борьбе за нравственность. Узб-проституток ловят и насильно фотографируют для показа публике

10:51 15.03.2019

В ночь на 14 февраля в Ташкенте задержаны более 30 "ночных бабочек"



В ходе мероприятий в ночь с 13 на 14 февраля в Ташкенте задержаны 34 женщины, подозреваемые в асоциальном поведении.



По сообщению ГУВД Ташкента, в ходе мероприятий в ночь с 13 на 14 февраля в Ташкенте, как правило, возле увеселительных заведений, гостиниц, были задержаны 34 женщины, подозреваемые в асоциальном поведении.



Больше всего – 11 человек – их было выявлено в Чиланзарском и Учтепинском районах: на перекрестке "Шухрат", по улице Катартал, возле круга Ал-Хорезми.



9 женщин были задержаны в Мирабадском районе на перекрестке улиц Шахрисабз и Амира Темура.



В Бектемирском, возле рынка "Куйлюк", и Яшнабадском районах были задержаны 8 женщин.



И 6 женщин сотрудники ГУВД задержали в Юнусабадском районе на ул. Амира Темура.



Из них 24 женщины ранее уже привлекались к административной ответственности по статье 190 ("Занятие проституцией") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.