Алжир: приметы новой интервенции, - С.Кожемякин

10:58 15.03.2019 Алжир: приметы новой интервенции



Несмотря на отказ действующего президента Алжира баллотироваться на новый срок, протесты против его участия в выборах продолжаются. Они уже вызвали сочувственные отклики в США и Европе. Воспользовавшись политическим кризисом, внешние силы не прочь завладеть ресурсами африканской страны.



Стабильность по-алжирски



На протяжении последних лет Алжир казался островком стабильности в Северной Африке. В то время как в Тунисе, Египте, Мали и Ливии произошла смена власти, в последнем случае обернувшаяся распадом страны, ему удалось избежать кровавых потрясений "арабской весны". Однако гражданский мир и консенсус политических сил оказались не столь прочными. В прошлом месяце страну захлестнула волна протестов. Число их участников идет на сотни тысяч, а манифестации нередко заканчиваются столкновениями с полицией.



С призывом выходить на улицы выступили ведущие оппозиционные партии, среди которых умеренно-исламистское Движение общества за мир, левоцентристский Фронт социалистических сил, леворадикальная Партия трудящихся и ряд профсоюзов. Выступления поддержали организация ветеранов войны за независимость, хотя прежде она была одним из оплотов власти, и даже несколько функционеров правящей партии - Фронта национального освобождения (ФНО), включая бывшего генерального секретаря Джамеля ульд Аббеса.



Внешне идеологически несовместимые, эти силы сплотились вокруг лозунга отставки Абдель Азиза Бутефлики. 82-летний президент является политическим долгожителем и своего рода символом современного Алжира. В студенческие годы он примкнул к борьбе против французского колониального владычества и стал одним из лидеров ФНО. После обретения страной независимости Бутефлика занимает ряд важных постов, а в 1963 году становится министром иностранных дел. На этой должности он проработал пятнадцать лет, затем наступил долгий период опалы и эмиграции.



Новый взлет политика происходит в 1999-м. Бутефлика победил на президентских выборах и приложил немало усилий для прекращения гражданской войны 1991-2002 годов. Вслед за этим он переизбирался еще трижды, причем в последний раз - уже будучи тяжело больным человеком. В 2013 году Бутефлика перенес инсульт и с тех пор прикован к инвалидной коляске. И хотя его окружение уверяет, что глава государства находится в здравом уме и управляет страной, доказать это трудно: несколько лет он почти не появляется на публике. Тем не менее в феврале ФНО заявил о выдвижении политика на пятый президентский срок. Решение поддержало армейское руководство, играющее традиционно значимую роль в политической жизни.



Эти события стали спусковым крючком для начала протестов. Участие в выборах больного человека митинговавшие называли издевательством над страной и нарушением Конституции, которая требует лишения полномочий недееспособного президента. Столкнувшись с масштабными манифестациями, власть пошла на уступки. 3 марта все ведущие СМИ транслировали обращение Бутефлики, зачитанное главой его предвыборного штаба Абдельгани Заалане. В документе подтверждалась готовность Бутефлики участвовать в выборах, назначенных на 18 апреля. Вместе с тем президент - или те, кто руководит страной от его имени, - обещал в течение года добровольно сложить полномочия, объявить новые выборы, а кроме того, начать конституционную реформу и запустить процедуру общенационального диалога.



Но и это не помогло. Демонстрации, прокатившиеся по Алжиру 8 марта, стали самыми массовыми с момента их начала. По данным местных СМИ, в одной только столице на улицы вышли свыше миллиона человек. После этого руководство было вынуждено совершить еще более крутой маневр. В понедельник премьер-министр Ахмед Уяхья ушел в отставку. В тот же день было распространено заявление президента об отказе баллотироваться на новый срок. Сами выборы перенесены, но новая дата до сих пор не объявлена.



Сырьевая экономика



Протесты, однако, на спад не идут. Оппозиция называет последние события уловкой властей и заявляет, что перенос выборов автоматически продлевает полномочия президента. Возмущение подогревается социально-экономическими причинами. Больше половины населения страны - люди моложе 30 лет, и треть из них не имеет работы. За время высоких цен на углеводороды (2004-2014 годы) Алжир получил от продажи нефти и газа - своих основных экспортных товаров - 1 трлн долларов. Вот только эффективность расходования этих средств вызывает много вопросов. Обещанная диверсификация экономики почти не сдвинулась с места. 95 процентов экспорта приходится на топливо, за счет этого формируется почти 60 процентов бюджета и половина ВВП.



Падение сырьевых цен сильно ударило по экономике. Положительное сальдо торгового баланса сменилось существенным превышением импорта над экспортом. Ежегодный доход государственной энергетической компании "Сонатрак" рухнул более чем вдвое. Капитализация Фонда регулирования доходов - аналога российского Фонда национального благосостояния - сократилась за последние четыре года с почти 200 до 88 млрд долларов. Дефицит бюджета составляет 10 процентов ВВП. Власти пошли на частичное сокращение госрасходов и рост налогов, ударившие по самым бедным слоям населения. В конце прошлого года протесты охватили юг и восток страны. Здесь сосредоточены основные запасы сырья, но эти районы лидируют по уровню бедности.



Не меньшее недовольство вызывает коррупция. Серия скандалов сопровождала строительство 1200-километровой скоростной автомагистрали Восток-Запад. В итоге стоимость строительства увеличилась с 6 до 15 млрд долларов, и шоссе стало одним из самых дорогостоящих в мире. Но реального наказания за хищения - как и за многие другие преступления - никто не понес.



Дело в том, что рычаги управления сосредоточены в руках узкой клики, которую в народе называют "ле пувуар" (с французского - "власть"). Она состоит из братьев президента Саида и Абдеррахима, богатеющих на государственных контрактах олигархов (самый влиятельный из которых - миллиардер Али Хаддад), а также верхушки армии и спецслужб. Болезнь Бутефлики и вопрос преемственности размыли единство элиты и обострили соперничество. Ее жертвами пали всесильный глава разведки Мохаммед Медьен и ряд других влиятельных персон. Но добиться согласия не удалось. Компромиссом и стало очередное выдвижение Бутефлики, за счет чего правящая клика хотела выиграть время для маневра.



Принуждение к демократии



Дальнейшие события предсказать трудно. Несмотря на массовость, протесты остаются стихийными и не имеют единого центра. Но все может изменить вмешательство из-за рубежа. В начале марта американские и европейские власти синхронно выступили в поддержку манифестантов. Представитель госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон "поддерживает алжирский народ и его право на мирные демонстрации". "Уважать свободу выражения мнений и собраний, гарантированную алжирской Конституцией", потребовала Европейская комиссия.



Схожую позицию заняли правозащитные организации и СМИ. "Мир смотрит на Алжир. То, как правительство отреагирует на выступления граждан, станет решающим испытанием его приверженности защите прав и свобод человека", предупреждает "Эмнести интернэшнл". Прежде почти нейтральная риторика американской прессы по отношению к Алжиру стала напоминать ее нападки на Иран, Венесуэлу и другие "страны-изгои". "Протестующие ясно дали понять, что они не хотят, чтобы вместо Бутефлики пришла еще одна марионетка режима", - пишет "Вашингтон пост".



Завесу над дальнейшими шагами приоткрывает доклад совета по международным отношениям США. Формально частная, эта организация считается главным "мозговым центром" американской дипломатии, ее рекомендации кладутся в основу внешней политики страны. Авторы документа с нескрываемой досадой признают, что "из-за непрозрачности принятия решений и относительно низкого уровня взаимодействия между должностными лицами двух государств Алжир противостоит любым попыткам посягательства на его суверенитет". Поэтому инициативы Вашингтона, направленные на "корректировку политического курса", могут быть в основном ограничены активностью через "другие заинтересованные страны". В числе последних называются Франция и Италия.



В то же время доклад указывает на необходимость быстрого и существенного роста влияния США через "продвижение демократии", "экономическое проникновение" и усиление партнерских отношений с военными соседних с Алжиром стран. В случае же резкого ухудшения обстановки рекомендуются "превентивные меры для защиты своих интересов". "США должны быть готовы к установлению каналов связи с потенциальными партнерами и повышению уровня общей готовности", - подчеркивается в документе.



Чем же заслужил Алжир столь недружественное отношение? Конечно, дело не в нарушениях прав человека. Вашингтон прекрасно ладит и с арабскими монархиями, и с правыми латиноамериканскими режимами, не гнушающимися террором против несогласных. Причина в том, что Алжир не очень прочно встроен в глобальную капиталистическую систему. Вскоре после обретения независимости был провозглашен курс на социалистическую ориентацию страны, национализированы крупные предприятия и банки. Во внешней политике алжирское руководство придерживалось антиимпериалистического направления и стало одним из лидеров Движения неприсоединения.



В 1980-х годах Алжир начал либеральные реформы и обратился за помощью к МВФ. Это имело катастрофические последствия. Введенные по требованию западных кредиторов меры жесткой экономии сопровождались сокращением госрасходов, увеличением уровня бедности и безработицы, что стало одной из глубинных причин гражданской войны 1991-2002 годов, унесшей, по разным данным, от 50 до 200 тысяч жизней.



Этот урок дал хорошую прививку от необдуманных экспериментов. Ключевые отрасли экономики, включая нефтегазовую и банковскую, находятся в государственной собственности. В Алжире действует правило, согласно которому иностранцам может принадлежать не более чем 49-процентная доля в совместных предприятиях. Несмотря на проблемы последних лет, связанные с падением сырьевых цен и неэффективной политикой властей, страна воздерживается от внешних заимствований и предпочитает прибегать к внутренним источникам пополнения бюджета. Более того, государство законодательно ограничивает импорт ряда товаров и продолжает частично субсидировать цены на топливо и продукты питания.



Не в восторге западные страны и от внешнеполитических ориентиров Алжира. Страна поддерживает крепкие отношения с Кубой, являясь одним из основных ее торговых партнеров. Согласно межправительственному договору, в Алжире работает почти тысяча кубинских врачей, включая 500 офтальмологов.



То же самое касается Китая. В 2014 году страны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Алжир официально объявил о присоединении к стратегии "Один пояс - один путь". В итоге КНР стала основным импортером африканской страны, государства сотрудничают в сферах промышленности и инфраструктуры. В конце прошлого года Пекин и Алжир начали масштабный проект по производству фосфорных удобрений. Предусматривающий разработку нескольких месторождений, строительство заводов, прокладку железной дороги и модернизацию морского порта, он позволит стране стать третьим в мире производителем этой продукции. С китайского космодрома запущен первый алжирский спутник связи "Алкомсат-1", Пекин является одним из основных поставщиков оборонной продукции в страну.



Это не может не тревожить Вашингтон, поставивший своей целью выдавливание Китая из всех регионов планеты. Несколько месяцев назад советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сотрудничество КНР с Африкой угрожает интересам США. Поэтому наметившееся вмешательство в дела Алжира вполне объяснимо. Его целями является, во-первых, вытеснение Китая, во-вторых, открытие алжирского рынка западным корпорациям и контроль над природными ресурсами. По запасам газа государство входит в первую десятку, а по запасам нефти - в первую двадцатку стран мира. Упомянутый доклад совета по международным отношениям открыто говорит, что снижение поставок алжирского газа на европейский рынок недопустимо, поскольку усиливает влияние России на союзников США. Другими словами, страну хотят подчинить интересам внешних сил.



Политика руководства Алжира привела к тому, что вмешательство может стать успешным. Не приложив достаточно усилий для диверсификации экономики, допустив углубление социальных проблем и недоверие общества к власти, оно ослабило страну перед лицом возможной агрессии. А это поучительный урок для многих других государств, в том числе для России.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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