 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.03.2019
12:31  Ворухская заваруха. Конфликт на тадж-кыр-границе. Краткая история противостояния
12:24  Вывозят автобусами. КырВласти массово депортируют своих жителей с границы в Баткен
12:22  Китай-США. Новая "Холодная война" - это старое экономическое соперничество, - Миньсинь Пэй
11:31  Что происходит на кыр-тадж-границе. "Мирные жители" на джихад-мобилях с пулеметами (видео)
11:01  Казахстан снял запрет на ввоз гранатов из Узбекистана
10:59  Строительство "Ледового дворца" (Humo Arena) обойдется Узбекистану в 175 млн евро
10:58  Алжир: приметы новой интервенции, - С.Кожемякин
10:51  Ташкент погряз в борьбе за нравственность. Узб-проституток ловят и насильно фотографируют для показа публике
10:47  Как будто клад нашли. Сына экс-акима СевКазахобласти Ескендирова-Jun обворовали на 112 млн тенге
10:37  Казахстан. К вопросу о "выборах-которых-не-будет", - ОФ "Стратегия"
09:51  КырПолитАбсурд. Власть подавляет партию власти.. - "Жаны ордо"
09:41  США собрались наказать Китай за "притеснения уйгуров"
09:38  Миллеровский Газпромбанк ушел из Венесуэлы. Как они еще к санкциям против России не присоединились?
09:35  Строительство китайского завода по розливу воды на Байкале приостановлено
09:18  Глава Комитета по водным ресурсам КазМинсельхоза Абишев отстранен от должности
09:06  Дочь Гульнары Каримовой в интервью британской The Guardian рассказала о самоубийстве помощницы мамы
08:48  В Ташкенте по обвинению в шпионаже и шизофрении арестован бывший дипломат Кодиржон Юсупов
08:31  Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают о втором убитом в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном
08:28  Беглый каз-банкир Ертаев депортирован из Москвы на родину
08:18  Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция
08:15  Три кыргызстанца получили огнестрельные ранения во время конфликта на границе с Таджикистаном
08:11  Конфликт на границе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков продолжает переговоры
08:02  В Новой Зеландии террористы атаковали две мечети. 27 убитых
07:58  Русским стоит поучить китайский, - А.Разуваев
06:56  Рос-пранкер Вован разыграл венесуэльского оппо-президента Гуайдо
01:18  Нацистские корни современной трансформации мирового порядка, - В.Павленко
01:12  Жители киргизского села взяли в заложники 60 таджиков, - В.Панфилова
01:05  Турецкие Султаны. Ч.1. Непобедимый Мурад I (история)
01:02  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 2)
00:38  "Похож на Обаму": за что республиканцы ненавидят Трампа
00:29  Военная интервенция в отношении Венесуэлы может начаться вне всякой международной законности, - Le Monde
00:16  США хотят создать мировой нефтяной картель под эгидой американских корпораций, - В.Катасонов
00:12  Зачем Назарбаев хочет переименовать Казахстан? - А.Курманов
00:09  США в Сирии заменяют пехоту шпионами, - В.Мухин
00:03  Узбекистан. Каримизм умер? Каримизм жив!.., - Б.Мусаев
Четверг, 14.03.2019
22:06  Жээнбеков улетел в турне по Европам
21:56  Порошенко остался без Божка. У Украины будет новый главный разведчик
21:50  Британские парламентарии проголосовали за отсрочку "Брексита" до 30/06
21:26  Саудиты "по ошибке" бомбанули своих союзников в Йемене
21:19  33 года тюрьмы и 148 ударов плетью: за что приговорили иранского адвоката Насрин Сотуде
21:16  РосМинистерства переселяют в одну башню "Москва-сити". "Боинг", лети!
21:04  К.Эрнст снял с рос-эфира фильм про педофила Майкла Джексона... С чего бы?
17:35  Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР
17:33  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 1)
17:26  В Киеве убит сотрудник администрации Порошенко - Бухтатый
17:15  Конфликт на кыр-тадж-границе. Дорога по-прежнему закрыта, народ мечет камни
17:01  Рахмон, включи рубильник! В Таджикистане тотальное отключение света объясняют ремонтными работами
16:59  Жээнбеков и Рахмон договорились лично растащить свои добрососедские народы
16:19  Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие? - "Взгляд"
15:32  "Лохотрон" от Столтенберга, - Р.Устраханов
10:41  Волна по всем фронтам: почему корабль мировой торговли идет ко дну, - Дм.Мигунов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Казахстан снял запрет на ввоз гранатов из Узбекистана
11:01 15.03.2019

По итогам переговоров в Астане Казахстан снял временные ограничения на ввоз свежего граната из Узбекистана.

Казахстан с 14 марта снял ограничения на ввоз в Казахстан свежего граната из Узбекистана, введенные с 19 февраля, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Узбекистана.

Договоренность об этом достигнута в Астане по итогам переговоров начальника Узгоскарантина Иброхима Эргашева с заместителем министра сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой и заместителем председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Алмабеком Марсом.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы укрепления взаимодействия между карантинными службами Узбекистана и Казахстана, карантинной фитосанитарной ситуации в двух странах и контроля за экспортом и импортом подкарантинной продукции.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552636860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в законодательство о защите прав детей
- Н.Нигматулин принял посла Катара в Казахстане Ахмеда бен Али Аль-Тамими
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Astana Hub совещание по цифровизации
- К. Токаев принял делегацию Совета Федерации России
- К вопросу о "выборах-которых-не-будет"
- Карту острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов создали в Казахстане
- В Мажилисе презентованы поправки Правительства в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
- Налоговая система в Казахстане выстроена для богатых - эксперт
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  