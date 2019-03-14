Что происходит на кыр-тадж-границе. "Мирные жители" на джихад-мобилях с пулеметами (видео)

11:31 15.03.2019

Серьезный конфликт произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана между жителями приграничных сел. Очевидец заснял происходящее на видео.



Видео конфликта Таджикистана и Кыргызстана начинается с того, как группа людей стоит на дороге, а в нескольких метрах от них находится пограничник.



На видео слышно, как стороны перекрикиваются между собой. Мужчина в черной одежде показывает пограничнику на дорогу и что-то возмущенно говорит.



Через некоторое время по участку проезжает внедорожник. На видео видно, что за ним начинают с криком бежать люди.









На следующих кадрах показано, как автомобиль скорой помощи забирает мужчину со сломанной ногой.



Далее на видео снимается в поле. На нем видно, что жители Кыргызстана и Таджикистана продолжают ругаться.



Конфликт развернулся между жителями кыргызского села Аксай и таджикского села Мехнатабад.



Согласно официальным данным, стычка произошла из-за строительства объезда Аксай - Тамдык. Таджикистанцы преградили дорогу кыргызской технике. В итоге на помощь рабочим пришли жители Аксая.



Отмечается, что люди забросали друг друга камнями, один человек получил ранения и был доставлен в больницу.