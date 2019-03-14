 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай-США. Новая "Холодная война" - это старое экономическое соперничество, - Миньсинь Пэй
12:22 15.03.2019

Project Syndicate: США пока не ответили на главный вызов торговой войны

В новой холодной войне победа зависит не от идеологии или оружия, а от эффективного использования экономических стимулов в рамках геополитического соперничества. США не смогут справиться в одиночку. Пренебрегая своими союзниками, США фактически разоружают себя

Эскалацию геополитического соперничества между США и КНР часто называют "новой холодной войной". Однако нельзя допустить, чтобы за вчерашним определением скрылась пока еще не вполне осознанная новая реальность. Новая геополитическая конкуренция будет радикальным образом отличаться от холодной войны между США и СССР, пишет Миньсинь Пэй в статье для издания Project Syndicate.

Холодная война XX века - это соперничество между двумя военными альянсами. Что касается нынешнего соперничества, то в нем участвуют две экономики, которые тесно интегрированы друг с другом и с остальным миром. Таким образом, будущие решающие сражения, скорее всего, будут вестись на экономическом фронте в сфере торговли, технологий и инвестиций, а не в Южно-Китайском море или Тайваньском проливе.

Некоторые американские стратеги уже признали данное обстоятельство и теперь заявляют о том, что для победы в холодной войне США должны разорвать свои коммерческие связи с Китаем и убедить своих союзников сделать то же самое. Однако, как показывает двухлетняя торговая война, это пример того, когда проще сказать, чем сделать. Вопреки утверждениям президента США Дональда Трампа о том, что в торговой войне можно "легко победить", война принесла очень высокие издержки. Даже несмотря на продолжающийся рост торгового дефицита США, Трамп, похоже, готов к дальнейшей эскалации.

Если США и готовы нести связанные с торговой войной расходы, то ключевые американские союзники, большинство из которых не сталкивается с непосредственной угрозой безопасности со стороны Китая, будут сопротивляться требованиям США. Американские союзники проявили очевидную сдержанность в ходе агрессивной кампании США против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

В рамках кампании США против Huawei в Канаде арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Также началось судебное разбирательство в отношении компании Huawei, которую обвиняют в нарушении санкций против Ирана и краже американских технологий. Также администрация Трампа призвала своих союзников отказаться от внедрения новейших мобильных технологий компании Huawei, которая предлагает новое поколение связи 5G.

США приводят убедительные доводы против внедрения китайской технологии 5G в западных странах. Учитывая неограниченную власть китайского правительства над компаниями КНР, внедрение технологий Huawei может представлять серьезную угрозу для безопасности. Технологии Huawei актуальны для стран, которые не могут позволить себе дорогое оборудование, поэтому им приходится идти на определенный риск. Однако у состоятельных союзников США нет подобных проблем.

На данный момент только Австралия и Новая Зеландия прислушались к требованиям США об отказе от технологий Huawei. Канада пока решает, как поступить, в то время как европейские страны решили бросить вызов США. Великобритания и Германия указали, что позволят Huawei развернуть 5G-сети. Южная Корея и Индия также оказали сопротивление давлению со стороны США. Несмотря на возможные негативные последствия для национальной безопасности, факт остается фактом: отказ от мобильных технологий Huawei приведет к значительным издержкам. Однако США не предложили своим союзникам никакого вознаграждения или компенсации издержек, связанных с отказом от технологий Huawei.

В этом и заключается основной вызов для США. Вероятно, Соединенные Штаты в конечном итоге одержат победу в новой холодной войне. Однако для обеспечения экономической изоляции КНР, которая имеет решающее значение с точки зрения завоевания превосходства, США придется покрывать не только собственные расходы, но и компенсировать потери, которые могут понести американские союзники.

Не стоит ожидать быстрой победы, особенно учитывая то, что США по-прежнему готовы довольствоваться краткосрочными победами, включая обещания КНР увеличить импорт американской продукции. При этом Китай отказался от серьезных системных изменений, которые принесли бы пользу США и их союзникам в долгосрочной перспективе. Подобный оппортунизм заставляет союзников США сомневаться в готовности Вашингтона к решительной экономической конфронтации с Китаем. Американские союзники опасаются бессмысленных краткосрочных издержек.

Администрация Трампа продемонстрировала пренебрежение к экономическим интересам своих союзников, которые уже понесли ущерб от американских пошлин на сталь и алюминий. Теперь Вашингтон угрожает увеличить пошлины для европейских и японских автомобилей. Более того, Трамп предложил обязать союзников, на территориях которых размещены войска США, оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще половину от нее. Данная формула Трампа получила название "цена+50%".

Подход Трампа отражает не только отсутствие лояльности своим союзникам, но и полное непонимание того, как укрепить собственные экономические рычаги. Напомним, что почти сразу после вступления в должность Трамп отказался от Транстихоокеанского партнерства - соглашения о свободной торговле, которое имело своей целью предотвратить экономическое доминирование Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В новой холодной войне победа зависит не от идеологии или оружия, а от эффективного использования экономических стимулов в рамках геополитического соперничества. США не смогут справиться в одиночку. Пренебрегая своими союзниками, США фактически разоружают себя.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552641720
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