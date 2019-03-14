Вывозят автобусами. КырВласти массово депортируют своих жителей с границы в Баткен

12:24 15.03.2019

Кыргызстанцев эвакуировали из зоны конфликта на границе с Таджикистаном



Жители сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенского района на автобусах и легковых автомобилях были доставлены в город Баткен.



ДУШАНБЕ, 15 мар - Sputnik. Кыргызстанцев эвакуировали из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.



"Жители сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенского района на автобусах и легковых автомобилях были доставлены в город Баткен. Жители размещены в здании профессионального лицея № 57, а также в одном из жилых домов на улице Айтматова. Их безопасность обеспечивается сотрудниками Главного управления внутренних дел города Баткена", - сообщили в пресс-службе.



Кыргызские парламентарии выехали в зону конфликта на границе с Таджикистаном



По данным кабмина, "также жителей вышеуказанных сел забирают к себе родственники, проживающие в Баткенском районе и городе Баткене."



В среду произошел конфликт между жителями села Аксай Баткенского района Кыргызстана и села Мехнатабад Таджикистана. Причиной конфликта стало строительство объездной дороги Аксай - Тамдык. Таджикистанцы преградили дорогу кыргызской технике.



На подмогу рабочим пришли граждане кыргызских сел. В итоге около 200 граждан Кыргызстстана и Таджикистана забросали друг друга камнями. В результате один кыргызстанец получил ранения и был доставлен в больницу.



ГКНБ Таджикистана: ситуация на границе с Кыргызстаном остается сложной



В четверг столкновения между местными жителями возобновились. В результате пострадали еще один кыргызстанец. По данным таджикской стороны, среди граждан Таджикистана есть погибший и около 11 раненых.



Ситуация на границе государств остается напряженной. Пограничники двух стран ведут разъяснительные беседы с населением о недопущении насилия.