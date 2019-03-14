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Ворухская заваруха. Конфликт на тадж-кыр-границе. Краткая история противостояния
12:31 15.03.2019

24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Конфликт на границе с Таджикистаном. Краткая история противостояния

Третий день трясет Баткенскую область. С 13 марта продолжается противостояние на кыргызско-таджикской границе. Яблоком раздора явился участок дороги Ак-Сай - Тамдык, прилегающий к неописанному участку государственной границы.

Пока чиновники ведут переговоры, местные жители кыргызского села Ак-Сай и таджикского анклава Ворух закидывают друг друга камнями. Пострадавшие есть с обеих сторон. Есть погибшие. СМИ Таджикистана сообщают о двух.

Переговоры по урегулированию ситуации идут, судя по скудным релизам, очень трудно. Дорога закрыта, а пограничники Кыргызстана и личный состав ОВД Баткенского района переведены на усиленный режим несения службы. Женщин и детей из Ак-Сая эвакуировали. Силовики обоих государств характеризуют обстановку как крайне напряженную.

24.kg вспоминает историю вопроса.

Дорога раздора
Трасса Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык - Кишемиш не в первый раз стала причиной столкновений двух соседствующих народов. Ее строительство началось в 2013 году. А в январе 2014-го случились первые стычки с применением оружия и даже минометов. Тогда ранения получили шесть военнослужащих Кыргызстана - пять пограничников и один сотрудник спецподразделения МВД.

В июле того же года, как раз перед началом очередного раунда переговоров с участием двух вице-премьер-министров по демаркации и делимитации границ и строительству скандальной дороги, вновь звучали выстрелы.

Кыргызские чиновники, а в переговорах со стороны республики выступал тогдашний вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев, заверили журналистов, что строительство трассы, а также дальнейшая эксплуатация двух мостов и прилегающих к ним участков автомобильной дороги продолжатся и с таджикской стороной все согласовано. Противоречий нет.

Но, как выяснилось позже и об этом власти Кыргызстана умолчали, при обсуждении проектов строительства дорог Исфара - Ворух и Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык стороны так и не выработали единой позиции.

Официальный Душанбе выступил категорически против строительства альтернативной трассы в объезд Воруха.

Таджикистан изначально предлагал построить новую дорогу в направлении Исфара - Ворух в качестве самостоятельного участка, где контроль, управление, ее обслуживание и использование должна взять на себя исключительно таджикская сторона. Кыргызская сторона считает, что эта трасса должна быть использована обеими сторонами, контроль за которой также должны обеспечивать оба государства. В итоге Таджикистан отклонил предложение Кыргызстана.

Вынужденный тайм-аут
После июльского конфликта 2014-го строительство приостановлено. В августе прошло заседание кыргызских и таджикских представителей, по его итогам подписан протокол. Стороны договорились начать одновременное строительство автодороги Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык - Кишемиш (в объезд таджикского села Точикон). Доработан также четвертый вариант развязки автодороги Исфара - Ворух (в объезд села Ак-Сай).

В апреле 2015 года в завершающую фазу входит строительство двух мостов Кулунду - Максат, идущих вдоль трассы Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык - Кишемиш. Но в сентябре того же 2015-го Министерство транспорта и дорог сообщает, что дорожные работы прекращены. Из-за недостатка финансирования. Тайм-аут растянулся на три года. Все это время на границе с Таджикистаном было относительно спокойно. Не считая мелких нарушений.

В 2018 году по инициативе Баткенской районной госадминистрации привлечена техника от айыльных аймаков и от села Ак-Сай до села Тамдык вблизи пограничной зоны ашарным методом построена тропа для пешеходного использования.

Работа по строительству участка дороги возобновлена с учетом просьб местных жителей 9 марта 2019-го. Но 13 марта по известным причинам строительство опять заморожено.

Десять лет тому назад
Почему именно этот участок вызывает столько споров и таджикская сторона не идет на уступки? Переговоры периодически заходят в тупик, на границу выходят местные жители, и начинается стрельба.

По соцсетям со вчерашнего дня гуляет протокол, подписанный в 2009 году секретарем Совета безопасности Адаханом Мадумаровым. Документ о передаче Кыргызстану 275 метров приграничной территории за символическую плату - $1. Сама территория перешла, согласно этому протоколу, Таджикистану. Соседи построили на несогласованном участке вблизи условной линии свои дома. Именно поэтому, как и полагают эксперты, попытки Кыргызстана проложить на этом отрезке Ак-Сай - Тамдык дорогу в объезд таджикского анклава воспринимаются в штыки.

Адахан Мадумаров не отрицает факт подписания протокола. Более того, он заявил журналистам, что гордится тем, что десять лет назад делегации из Кыргызстана удалось достичь взаимопонимания с таджикской стороной.

"Это была дипломатическая миссия, во время которой нам удалось добиться для наших граждан независимого от Таджикистана пути передвижения. Тогда таджикские пограничники поставили в селе Кок-Таш пункт пропуска, и местные жители, чтобы добраться из Баткенской области в Ош, вынуждены были проходить досмотр и пограничный контроль. Протокол полностью снял этот вопрос. После этого началось строительство объездной автодороги и возведен мост", - сказал Адахан Мадумаров.

Заявление о том, что подписание этого протокола означает фактическую передачу таджикам приграничной зоны, Адахан Мадумаров называет провокационным.

"Процесс демаркации и делимитации границ может тянуться годами. Этот документ являлся временной мерой, чтобы помочь людям определять границы своей территории, пока высшее руководство республик не примет официального решения по границам", - пояснил он.

Юридически протокол не закреплял право на землю за Таджикистаном.

Так почему же тогда Кыргызстан не может завершить строительство дороги, а несогласованный участок не удается делимитировать и описать? Ответа нет. Похоже, небо над границей с Таджикистаном будет хмуриться еще долго.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552642260
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