 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-секретарь СовБеза Киргизии Мадумаров отрицает, что продавал кыргызские земли Таджикистану, - "ВБ"
20:07 15.03.2019

Мадумаров рассказал VB.KG, продавал ли он кыргызские земли Таджикистану

Екатерина Улитина

Политик Адахан Мадумаров рассказал VB.KG, как было подписано соглашение с Таджикистаном, согласно которому Кыргызстан взял в аренду на 49 лет 275-метровую полосу приграничной территории. По его словам, он гордится, что десять лет назад делегации из Кыргызстана удалось достигнуть взаимопонимания с таджикской стороной.

- Это была дипломатическая миссия, во время которой нам удалось добиться для наших граждан независимого от Таджикистана пути передвижения. Тогда таджикские пограничники поставили в селе Кок-Таш пункт пропуска и местные жители, чтобы добраться из Баткенской области в Ош, вынуждены были проходить досмотр и пограничный контроль. Протокол полностью снял этот вопрос. После этого началось строительство объездной автодороги и возведен мост, - рассказал Адахан Мадумаров.

Переговоры, о которых говорит политик, прошли в таджикском Худжанде 3 марта 2009 года. Протокол об аренде территории подписывали с кыргызской стороны Адахан Мадумаров в качестве секретаря Совета безопасности и его таджикский коллега Амиркул Азимов. Цена аренды была символическая – 1 доллар ежегодно. Эту территорию собирались использовать для строительства объездной дороги Баткен-Ош.

Адахан Мадумаров отрицает, что подписание протокола фактически означало, что Кыргызстан признал приграничную территорию за Таджикистаном. Этот документ являлся лишь временной мерой, чтобы помочь людям определять границы своей территории, пока высшее руководство республик не примет официального решения по границам. Юридически протокол не закреплял право на землю за Таджикистаном.

- Переговоры по делимитации и демаркации границ могут тянуться годами, а людям нужно жить сейчас. И этот протокол существенно облегчил жизнь людям, которые встречались с огромными сложностями, провозя через границу килограмм риса или еще какие-то товары, - заключил Мадумаров.

Напомним, что вопрос к Адахану Мадумарову возник после того, как в Сети появился скрин документа, якобы подписанный бывшим чиновником, по которому Таджикистану переходит спорный участок.

Источник - Вечерний Бишкек
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