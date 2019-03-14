 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 14.03.2019
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Английского подданного кремль-журналиста Брилева выгнали из общественного совета при Минобороны РФ
21:53 15.03.2019

Телеведущий Сергей Брилев

Сергей Брилев исключен из общественного совета при Минобороны

О том, что телеведущий телеканала "Россия-1" Сергей Брилев исключен из общественного совета при Минобороны РФ, в своем Twitter сообщил основатель ФБК Алексей Навальный. Политику в ответ на второе обращение пришло письмо из военного ведомства. В документе министерства говорится, что решение было принято министром обороны Сергеем Шойгу 28 января 2019 года.

После долгих отговорок министр обороны Шойгу все-таки исключил британского поданного Брилева из состава общественного совета @mod_russia pic.twitter.com/dq5M0osooM

- Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2019 г.
В видео, которое размещено в социальной сети политика, говорится, что господин Брилев был исключен из совета "под давлением Фонда борьбы с коррупцией", который направил два запроса в Минобороны РФ на эту тему, первый - еще в ноябре 2018 года. Именно тогда ФБК сообщил о том, что у телеведущего есть второе гражданство - Великобритании. Из-за него по закону Сергей Брилев не имел права быть членом общественного совета при Минобороны.

Сам Сергей Брилев не отрицал свое британское подданство.

Сергей Брилев является руководителем и ведущим программы "Вести в субботу". Журналист работает на телеканале "Россия" (позже переименован в "Россия 1". - "Ъ") с 1995 года. С 1996 по 2001 год он возглавлял бюро канала в Лондоне. В 2004, 2008, 2012 и 2018 годах комментировал инаугурации президентов России. Участвует в ежегодных "Разговорах с Дмитрием Медведевым".

Отметим, что сейчас в списке членов совета на сайте Минобороны господин Брилев больше не значится.

В беседе с "Ъ FM" телеведущий заявил, что его об исключении из совета не уведомляли. "Не моя прерогатива была включать меня в этот совет. Не моя прерогатива была выходить из этого совета. Насколько я понимаю, пришло время плановой ротации. Все. Ее время наступило, и вот я вышел из совета. Не первый совет, в который я входил, не первый совет, из которого я выхожу, я спокойно к этом отношусь",- сказал он.

Александра Джорджевич

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552675980
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