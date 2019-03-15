Ошибочка вышла. Узбвласти остановили строительство Джизакского НПЗ

10:06 16.03.2019

Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области, начатое в апреле 2017 года, приостановлено, сообщил заместитель директора компании "Нефтегазинвест" Хусниддин Тураев на пресс-конференции в пятницу.



По его словам, в первую очередь решено модернизировать действующие Бухарский и Ферганский НПЗ. В 2013-2014 годы американские Honeywell UOP и Axens разработали технико-экономическое обоснование проектов по реконструкции заводов.



Сейчас ведутся переговоры с потенциальными лицензиарами, в том числе с Honeywell UOP, Axens и некоторыми корейскими компаниями. Концепция модернизации заводов будет определена после обработки их материалов, отметил Хусниддин Тураев.



За счет модернизации этих двух заводов планируется освоить выпуск нефтепродуктов, отвечающих стандарту "Евро-5". Замглавы "Нефтегазинвест" добавил, что сейчас идет работа по привлечению инвесторов в Ферганский НПЗ. Ранее президент поручил передать завод в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.



"После выполнения данных работ будет рассмотрен дальнейший вопрос строительства Джизакского нефтеперерабатывающего завода", - подчеркнул Хусниддин Тураев.



В связи с приостановкой строительства Джизакского НПЗ Узбекистан также приостановил переговоры по увеличению поставок нефти из России. Для снабжения трех нефтеперерабатывающих заводов республики планировалось с 2018 года импортировать до 1 миллиона тонн нефти из России и Казахстана с последующим увеличением до 5 миллионов тонн.



Джизакский НПЗ планировалось сдать в эксплуатацию к 2021 году. Строительство проекта, возводимого в Зафарабадском районе, оценивалось в 2,2 млрд долларов. Ожидалось, что завод будет ежегодно перерабатывать 5 миллионов тонн нефти и производить нефтепродукты высокого качества.