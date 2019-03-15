Дети-невидимки Кыргызстана. Кто они, и как им помочь? - "ВечБишкек"

10:38 16.03.2019

Дети-невидимки Кыргызстана. Кто они, и как им помочь?



Очередная смерть от побоев малолетнего ребенка, оставленного родителями, уехавшими на заработки в другую страну, заставила правительство Кыргызстана признать, что трудовая миграция населения вызвала новую угрозу для общества. Маленькие граждане, оставшись под присмотром родственников, знакомых, в большинстве случаев находятся в большой опасности.



Более 85 тысяч детей оставлены мигрантами на родственников 4

При этом об их существовании государство зачастую даже и не знает: у многих нет свидетельств о рождении, они нигде не прописаны, не посещают образовательные учреждения. Дети-невидимки, о жизни которых мы узнаем, только когда с ними что-то случается…



Начать исправлять ситуацию премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил профильным министерствам в начале этого года. И первым делом были созданы специальные штабы, куда привлечены сотрудники милиции, соцработники, педагоги, врачи. Так, на сегодняшний день по республике 511 таких штабов. В число их задач входят так называемые подворовые обходы, некая перепись населения – детей в частности, находящихся в зоне риска.



Как отмечают в министерстве внутренних дел, подворовые обходы – это экстренная мера. И в ее результате только за два месяца было выявлено свыше 85 тысяч детей мигрантов.



- На этот шаг мы пошли, так как по статистике в 2018 году несовершеннолетними детьми мигрантов было совершено 644 преступления. И также около 300 преступлений в отношении самих детей. Они уязвимые, это как новая категория детей, подверженных насильственным действиям, жестокому обращению и со склонностями к совершению преступлений, - рассказал VB.KG начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.



По его данным, в обходе было выявлено 26 фактов насилия в отношении детей, 7 фактов жестокого обращения с детьми, где требовалось экстренное изъятие жертвы из семьи. Подворовые обходы продолжаются, так что тревожные цифры могут возрасти. Резонно встает вопрос – что делать с этой статистикой дальше?



- Со стороны министерства внутренних дел мы составили 45 тысяч дел, где пофамильно указано кто, где, с кем проживает, куда уехали родители. Все эти списки переданы в министерство образования, здравоохранения, труда и социального развития. Чтобы они проверили, учатся ли эти дети, посещают ли поликлиники, нуждаются ли в медицинской, социальной помощи. Если ребенок посещает детских сад, школу, государственная система его видит, а если он без регистрации, без прописки живет в доме - мы их не видим даже, - отметил Абдрахманов.



Чтобы все дети страны, которые нуждаются в помощи или находятся в зоне риска, стали "видны" государству, сейчас в Минсоцразвития разрабатывается электронная база несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, заключил собеседник.



15 марта 2019 - Оксана Гут