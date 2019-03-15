Аркадаг, подвинься... В новый "культурно-духовный центр всего тюркского мира" КазВласти закопают миллиарды

10:47 16.03.2019

Премьер РК огласил решения по Туркестану

Премьер-министр РК провел совещание по вопросам развития Туркестана.



16 марта в Туркестане премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства о развитии города, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.



В ходе совещания рассмотрены вопросы жизнеобеспечения и застройки города, в том числе подведения инженерной инфраструктуры, а также перспектив развития как новой точки роста экономики и бизнеса, туризма.



- Своим историческим решением Елбасы поручил создать Туркестанскую область и развивать Туркестан не только как новый областной центр, но и как культурно-духовный центр всего тюркского мира, - сказал А. Мамин, подчеркнув, что благодаря стратегическому решению главы государства был задан динамичный импульс для процветания этого региона.

Премьер-министр отметил, что в Туркестане начались масштабные строительные работы. В целях выполнения поручений Президента правительством приняты конкретные меры. Так, в рамках уточнения бюджета полностью поддержаны предложения по застройке и необходимые средства будут выделены в полном объеме, посредством реализации проектов будет обеспечено подведение инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктуры, а также в целях увеличения темпов строительных работ ведется работа по внесению соответствующих законодательных изменений.



С докладом о ходе исполнения поручений Президента по застройке Туркестана и дальнейших планах по развитию города выступил аким Туркестанской области У. Шукеев. Вице-министры культуры и спорта Е. Кожагапанов, индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, энергетики М. Мирзагалиев, в свою очередь, доложили о проводимой работе по благоустройству историко-культурного центра, в том числе о ходе согласования планируемой реконструкции с ЮНЕСКО, укреплению дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ, обеспечению системами водоснабжения и водоотведения, газо-, тепло- и электроснабжения.



По поручению Главы государства каждый регион страны ведет разработку и строительство отдельных инфраструктурных проектов в г. Туркестан. В этой связи, в селекторном режиме премьер-министр заслушал доклады акимов областей и городов Астана, Алматы, Шымкент о ходе проводимой работе. Также в ходе совещания выступили руководители строительных компаний, которые принимают активное участие в развитии и застройке области.



- Глава государства уделяет особое внимание развитию города Туркестана, - подчеркнул премьер-министр, отметив, что за каждым объектом закреплен конкретный руководитель, определены четкие сроки его исполнения. Необходимо вести слаженную работу по эффективному решению поставленных задач. Все регионы располагают необходимыми ресурсами.

- Мы должны общими усилиями без промедлений приступить к реализации поручений, поставленных Главой государства, - сказал А. Мамин. - Сделать город Туркестан высокоразвитым областным центром и большим туристическим, культурным и духовным центром.