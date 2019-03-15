Журналистке Солтан Ачиловой запретили выезжать из Туркменистана

10:49 16.03.2019

11 марта журналистка Гурбансолтан Ачилова должна была вылететь из Ашхабада в Тбилиси рейсом "Турецких авиалиний". Она своевременно зарегистрировалась на рейс ТК323, вылетавший в Стамбул в 4:20 утра по-местному времени. Оттуда она должна была продолжить свой путь до Тбилиси, для участия в международном семинаре.



Однако при попытке пройти паспортный контроль, у нее забрали паспорт и попросили подождать. Через полчаса сотрудник миграционной службы вернул ей документ и заявил, что она не имеет права покидать Туркменистан.



Очевидно, имя Гурбансолтан Ачиловой было включено в так называемый "черный список" лиц, которым запрещено покидать Туркменистан.



Гурбансолтан Ачилова одна из немногих независимых журналистов, открыто работающих в Туркменистане. Из-за своей профессиональной деятельности она подвергалась неоднократным нападениям, запугиваниям и угрозам со стороны неизвестных лиц.