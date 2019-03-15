ГосДеп США выпустил доклад о правах человека в Аркадагии

10:50 16.03.2019

Госдепартамент США опубликовал доклад о правах человека в Туркменистане



13 марта Госдепартамент США представил доклады о ситуации с правами человека в разных странах мира, в том числе и в Туркменистане.



На момент публикации полный доклад доступен только на английском языке. Как сообщается на сайте посольства США в Туркменистане, перевод на русский язык будет представлен в ближайшее время.



В докладе говорится, что Туркменистан остается страной с авторитарным режимом правления президента Гурбангулы Бердымухамедова и узкого круга приближенных к нему людей. Бердымухамедов остается у власти с 2006 года. В 2017 году он выиграл очередные президентские выборы, на которых, как отметило БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ не было представлено серьезных альтернативных кандидатур. Кроме того, изменения Конституции страны в 2016 году продлили срок правления президента с пяти до семи лет и отменили верхнюю возрастную планку для выставления своей кандидатуры. Это позволит Бердымухамедову оставаться у власти неограниченное количество времени.



Озабоченность в сфере прав человек вызывают сообщения о произвольных арестах, пытках, политических преследованиях, а также вмешательство в частную жизнь, цензура, нарушения свободы вероисповедания, свободы собраний и свободы передвижения, принудительный труд на хлопковых полях, уголовные преследования за однополые отношения, а также повальная коррупция.