Молитвы городу Христа: исламский мир осудил теракты в Новой Зеландии

11:38 16.03.2019

Мусульмане молятся за жертв и пострадавших от рук троих экстремистов



Эльнар Байназаров



Общины приверженцев ислама по всему миру выразили соболезнования родственникам погибших в Крайстчерче и решительно осудили стрельбу в мечетях. Как рассказали "Известиям" в Духовном собрании мусульман РФ, на пятничной молитве во всех мечетях России будут молиться за жертв теракта в Новой Зеландии. В правительствах Сирии и Ирака заявили "Известиям", что их страны решительно осуждают виновников трагедии, в которой погибли невинные граждане, и молятся со всем миром за выздоровление пострадавших.



Умма против ненависти



В Духовном собрании мусульман России заявили "Известиям", что в ходе пятничной молитвы в мечетях по всей стране помянут жертв терактов в Новой Зеландии.



- Безусловно, мы осуждаем теракты, в ходе которых погибли безоружные люди. Российские мусульмане стоят бок о бок с нашими новозеландскими братьями, - сообщили в управлении. Там также призвали не верить слухам о том, что будто бы за терактом последуют акции возмездия. - Сознательные мусульмане никогда не пойдут на такое. Что касается террористических ячеек, радикалов - их нельзя считать частью мусульманской уммы. Мусульмане никогда не поддержат любое проявление ненависти.



Расстрел в прямом эфире: теракт в Новой Зеландии произошел впервые

События в Крайстчерче показали, что от терроризма не застрахован никто



Свои соболезнования народу Новой Зеландии выразили в Сирии и Ираке, в двух наиболее пострадавших от международного терроризма странах. Зампредседателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил "Известиям", что его страна осуждает любые террористические акты, где бы они ни происходили.



- Мы предупреждали Запад о последствиях поддержки терроризма. Сирия выступала и выступает против всех сект, действующих методом террора и запугивания. От лица всей моей страны я приношу соболезнования новозеландцам. Мы призываем к миру и согласию среди народов, - сообщил политик.



В осуждении террористов с Дамаском солидарны и представители сирийской оппозиции. Член Совета по переговорам, делегат конституционного комитета Яхья аль-Ариди в беседе с "Известиями" заявил, что оппозиция также осуждает убийства невинных граждан.



Свою солидарность и соболезнования выразили и в администрации президента Ирака. Как сообщил "Известиям" советник лидера арабской республики Фархад Алаалдин, в Багдаде будут молиться за выздоровление всех пострадавших в ходе теракта.



Мусульмане всего мира в пятницу будут молиться за души невинных жертв 28-летнего террориста. Один из самых известных мусульман Великобритании, мэр Лондона Садик Хан, сообщил в своем Twitter, что потребовал усилить безопасность всех лондонских мечетей ввиду большого наплыва прихожан - весь город идет к мечетям, чтобы проявить солидарность с народом Новой Зеландии. "Лондон стоит вместе с народом Крайстчерча перед лицом этого ужасного террористического нападения", - написал политик.



Грустное совпадение, что теракт произошел в городе, чье название в переводе означает "Церковь Христа", равно чтимого и в исламе, и в христианстве.



Убийственная идеология



Как рассказал "Известиям" президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, нападавшие явно знали, что делать.



Эксперт назвал теракт в Новой Зеландии формой гибридной войны



- Судя по тому, как оперативно они действовали, можно однозначно сказать, что подготовка была. Они были осведомлены, что быстро спецслужбы Новой Зеландии на место теракта не прибудут, поскольку они не натренированы так реагировать на кровавые эксцессы, - заявил эксперт. - Сегодняшнее событие станет точкой отсчета нового летоисчисления для Новой Зеландии, а социально-психологический эффект от теракта будет влиять на всю последующую жизнь данной страны, включая политику.



Эксперт также отметил, что пятничный теракт являет собой одну из форм гибридной войны. Однако он отметил, что вряд ли у террориста, опубликовавшего за несколько часов до совершения теракта "Манифест о замещении" и действовавшего из идеологических побуждений, будут последователи. Не стоит торопиться и приписывать новозеландским стрелкам "эффект Брейвика" - в азиатском регионе другая специфика. Однако и исключать такое развитие событий нельзя.



По мнению Иосифа Линдера, сейчас главное - проследить, кто стоял за подготовкой террористов, где они тренировались и кто их финансировал, поэтому для окончательного решения следует дождаться результатов расследования.



Очевидец рассказал о теракте в Новой Зеландии



Пятничные теракты в Крайстчерче стали крупнейшими в истории Новой Зеландии. Всего от рук трех террористов во главе с 28-летнем уроженцем Австралии Брентаном Таррантом погибли 49 человек, пострадали более 40. Несмотря на то что Таррант с сообщниками уже пойманы, все мечети, а также школы и соцучреждения страны взяты под особую охрану.



Как сообщил сам террорист в опубликованном ранее "Манифесте", его целью стали именно мечети ввиду того, что он питает ненависть к мигрантам. При этом он отмечает, что не имеет ничего против мусульман, которые находятся в своих странах. По его признанию, встать на путь террора он решился после инцидента в Стокгольме в 2017 году, когда исламский радикал направил в толпу грузовик. Еще одним триггером его расовой ненависти стали итоги выборов во Франции в том же году - по словам Тарранта, если бы тогда победил кандидат, настроенный решительно по отношению к мигрантам, он бы, возможно, и не пошел на теракт.