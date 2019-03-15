Тестируется "Аура" - новая социальная сеть от Яндекса

11:40 16.03.2019

Российская IT-компания "Яндекс" разработала и начала тестирование собственной соцсети. Она поможет пользователям находить друзей с помощью нейронных сетей.



Как сообщает в своих новостях издание Tjournal, социальная сеть будет иметь название "Аура". Стать ее бета-тестером непросто - нужно получить приглашение от уже действующего участника тестирования.



Часть возможностей новой соцсети остается засекреченной до официального релиза. Однако уже сейчас известно, что работать Аура будет с помощью нейросетей. Данные, которые предоставляли пользователи в других сервисах "Яндекса", будут интегрированы в эту соцсеть. Компьютерные технологии позволят быстро находить друзей по интересам и подходящий для конкретного пользователя контент.



Ранее "СП" сообщала новость о том, что поисковый сервис "Яндекс" перечислил самые странные, трогательные и смешные поисковые запросы интернет-пользователей за 2018 год.



Так, люди много спрашивали о животных: "Зачем человеку кот", "Как вернуть себе расположение кота", "Могу ли я пожалеть что завела Чихуахуа", "Бывает ли шатуном медведица". Пользовалась популярностью спортивная тема: "Нога Акинфеева обои", "Сколько голов у Федора Смолова"....