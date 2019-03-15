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|Кыргызстаном правят безграмотные "пузыри", как спикер Джумабеков, - "Ачык Саясат"
12:33 16.03.2019
Страной правят безграмотные. Не ликвидирована письменная безграмотность спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова. Подтверждением тому может послужить его письмо, написанное премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Увидевший ошибки в том письме человек будет в "шоке". Как после этого Дастан Джумабеков выступит перед народом, а? От стыда сгорел бы, какое там спикерство, надо было сдать мандат и уйти. Вот наши руководители. Нашей страной управляют такие безграмотные, как Дастан. По этой причине не развиваемся.
Источник: газета "Ачык саясат плюс" №9 от 15.03.2019/стр.2