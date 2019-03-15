Кыргызстаном правят безграмотные "пузыри", как спикер Джумабеков, - "Ачык Саясат"

12:33 16.03.2019

Страной правят безграмотные. Не ликвидирована письменная безграмотность спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова. Подтверждением тому может послужить его письмо, написанное премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Увидевший ошибки в том письме человек будет в "шоке". Как после этого Дастан Джумабеков выступит перед народом, а? От стыда сгорел бы, какое там спикерство, надо было сдать мандат и уйти. Вот наши руководители. Нашей страной управляют такие безграмотные, как Дастан. По этой причине не развиваемся.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №9 от 15.03.2019/стр.2