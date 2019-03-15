 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему легионеры Waffen SS являются преступниками
13:03 16.03.2019

Чествование легионеров SS в Прибалтике и других странах постсоветского пространства становится обыденным явлением

Из года в год в Латвии и Эстонии проходят торжественные мероприятия, посвященные ветеранам, сражавшимся в войсках SS. В националистических СМИ и среди поклонников легионеров Waffen SS циркулируют одни и те же аргументы в защиту бывших воинов SS.

ИА REGNUM публикует наиболее распространенные аргументы поклонников солдат нацистской Германии и опровержения этих аргументов.

Аргумент первый: легионеров заставили сражаться, а значит, они невиновны.

ИА REGNUM : Тогда необходимо признать, что "борьба за Латвию" или "борьба за Эстонию" в составе войск гитлеровской Германии не была сознательной и героической. Если заставили и силой взяли в легион - значит, из-под палки и нехотя.

Аргумент второй: у легионеров не было другого выбора, кроме как в немецкой форме защищать свою страну, сдерживая наступающие войска.

ИА REGNUM : "Героически сражаясь", легионеры не только сдерживали приход советских войск, но и позволяли их собратьям по оружию у себя в тылу продолжать уничтожать в концлагерях евреев и прочих мирных жителей. Каждый день сдерживания советских войск позволял в Саласпилсе, Клооге и других лагерях смерти уничтожать по несколько сотен человек. Кроме этого, никто из официальных лиц нацистской Германии никогда не заявлял о том, что будет возможна хотя бы автономия Литвы, Латвии и Эстонии в составе Великой Германии. Не говоря уже о независимости. Следовательно, легионеры сражались не за свою страну, а за нацистскую Германию, которая в итоге потерпела поражение в войне. Воинскую присягу легионеры СС давали не земле Латвии, Эстонии, национальным государствам, или национальным представителям, а присягали на верность лично Адольфу Гитлеру и нацистской Германии.

Аргумент третий: Нюрнбергский суд признал, что насильно призванные в SS не являются военными преступниками.

ИА REGNUM : Это так. Но насильно призванный в преступную организацию человек не будет спустя 50?70 лет гордиться тем, что находился в преступной организации. Если человек испытывает гордость и не стесняется об этом говорить, значит, выбор о вступлении в преступную организацию был осознанным. Следовательно - он преступник, согласно решению Нюрнбергского трибунала.

Аргумент четвертый: На Синнимяэ в Эстонии и 16 марта в Риге старички тихо собираются помянуть павших товарищей. А враждебные СМИ раздувают из этого истерию.

ИА REGNUM : Собираются не только и не столько "старички". Приходят политики и молодежь. Каждый раз из этих собраний устраиваются либо политические перформансы либо, как в Риге, торжественные марши. На "тихий день памяти сослуживцев" это совсем не похоже. Это именно публичное, демонстративное оправдание тех, кто присягал Гитлеру, с участием современных политиков.

Аргумент пятый: Советская оккупация была более жестокой, чем нацистская.

ИА REGNUM : При этом сами ветераны, которые воевали с оружием в руках против СССР и с формально-юридической точки зрения были для СССР предателями, не только дожили до наших дней, но и в СССР имели работу и социальное обеспечение, а иногда и делали неплохую карьеру. СССР, в отличие от нацистской Германии, предполагал не только определенную автономию республик в составе единого государства, но прилагал усилия по созданию национальной элиты в этих республиках, кооптируя их в высшие органы управления страной. Ни о каком самоуправлении и развитии национальностей в Третьем рейхе речи не шло.

Игорь Павловский

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552730580
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