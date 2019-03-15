39-летняя певица Юлия Началова умерла от абсцесса в одной из клиник Москвы

22:32 16.03.2019

Названа причина смерти певицы Юлии Началовой

Общество

Певица Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в одной из больниц Москвы



В больнице Москвы из-за абсцесса умерла певица Юлия Началова. Об этом сообщил отец певицы и ее продюсер Виктор Началов Агентству городских новостей "Москва".



"Причина смерти (певицы Юлии Началовой) - абсцесс", - сказал В.Началов.



Напомним, 16 марта пиар-директор артистки Анна Исаева на странице в соцсети Instagram написала, что певица Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в одной из больниц Москвы.