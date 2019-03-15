Великая суббота Желтых Жилетов: "времена пацифизма - ушли", - Э.Лимонов

08:40 17.03.2019

Великая суббота Желтых Жилетов: "времена пацифизма - ушли"



Первое, что я увидел в почте, это присланный мне список телефонов адвокатов для желтых жилетов. Приготовились, ожидая множества задержаний. Помимо индивидуальных адвокатов, отмечены еще адвокаты "черных роб" и непосредственно ассоциации желтых жилетов.



День, таким образом, обещает быть жарким. Ожидаются многочисленные задержания.



Сейчас попытаюсь найти места сбора и хотя бы приблизительные маршруты.



XVIII Акт они проводят под лозунгом "Вся Франция в Париж!". Эта акция уже привлекла в Facebook 6 457 участников и 17 493 интересующихся.



На вокзалах столицы их ждут начиная с 10 часов утра (на Северном вокзале, на Сент-Лазар и на вокзале Монпарнас более всего).



Затем они приглашены на Елисейские поля для того, чтобы осуществить осаду дворца (le siege).



Эрик Друэ, водитель-дальнобойщик, наиболее влиятельный лидер "жилетов":



"Мы выдвинем ультиматум президенту Макрону и правительству. Мы хотим, чтобы наши требования были уважены. Мы призываем всю Францию идти на Париж".



Также Эрик Друэ говорит о дне 16 марта как об "одном из наиболее важных дней после 17 ноября" (дата начала движения "жилетов")



Эрик Друэ сообщил, что 18-й Акт будет для него последним:



"Для меня будет покончено с манифестациями. Шагать, мы доказали, что это не работает и что мы не были услышаны". Друэ призвал к другим формам протеста, таким как возвращение к блокированию.



"Времена пацифизма - ушли. Без насилия мы не получим ничего!". В Facebook 16 марта заявлено: "Желтые жилеты, акт 18-й. Революция!"



В Facebook ocновное событие - осада Елисея - сгруппировало уже около 18 000 человек, сказавших, что интересуются.



Протестное мероприятие по климату также состоится сегодня в Париже. Состоявшийся в Париже "Марш за климат" 15 марта собрал 27 000 человек. Сегодня они соберутся к 14:00 на площади Опера и пройдут до площади Республики.



Теперь слово полиции:



Согласно полиции, никакие манифестации не заявлены были в префектуру. Полиция предполагает, что "жилеты" выйдут в большем количестве, чем на Акт XVII 9 марта.



Полиция:



"Мы ожидаем сильнейшего возвращения к их наиболее славным временам, ожидаем, что достигнут результатов месяца января".



Пока все. Ждем первых сообщений из Парижа.



А вот и первые сообщения:



В 14.00 подожжен банк на авеню Елисейских Полей.



Подожжен киоск.



Знаменитый элитный ресторан "Фуке" разгромлен этим утром.



Многие магазины на Елисейских полях разгромлены.



В 13.23 отмечены отчаянные столкновения на Елисейских полях. Манифестанты теснят силы правопорядка.



Манифестанты разбирают мостовую. В полицейских летят камни, полиция отвечает из водометов, слезоточивым газом.



Вот что говорит перепуганный, так мне кажется, министр внутренних дел Кристоф Кастанер:



"Никакого сомнения нет. Они призывают к насилию, и они здесь для того, чтобы посеять хаос в Париже. Профессионалы разгрома и беспорядков, они, экипированные и замаскированные, проникли в кортежи. Мною дано распоряжение префекту полиции отвечать решительно на эти непозволительные атаки".



Мне только что прислали ММС от Триумфальной арки.



Людей тьма желтая, и все время раздаются взрывы (нет, нет, не выстрелы, но по звуку - взрывы). Горит полицейский автомобиль от мотора. Два фронта. Полицейские изолированы со своими броневиками под самой Триумфальной аркой. Вот "жилеты" долбят мостовую, извлекая булыжники. "Жилеты" более активны. Отбивают ногами в полицейских гранаты со слезоточивым газом, все время выбегают вперед, чтобы бросить камни.



Я восхищен французами. Ей Богу, храбрецы. Наконец, вот рапорт от специального корреспондента Тьерри М.:



"Извини меня!



Нас, старых парижан, тем не менее заперли в одну из улиц и немедленно забросали газовыми гранатами. Люди были блокированы (многие "жилеты", пришедшие с Gare du Nord, с Северного вокзала). Нам помешали идти к Опера. Мы были экипированы эвкалиптом на платках. Но все равно это было очень тяжело. Мы видели двух девушек в очень плохом состоянии. Насилие тогда и началось. Мирные люди, ну, "хорошие мальчики", вначале занервничали. С нами было какое-то количество крепко сбитых пролетариев, так они начали пробовать силу полицейских заграждений. Толпа была впечатляющая в этой небольшой улице, около двух тысяч.



Это долго длилось. Люди нервничали, а они (полиция) даже запустили несколько гранат рассеивания без видимой причины. Закончилось тем, что мы прорвались через кордон жандармов к Елисейским полям, без жилетов, в самый низ Елисейских полей, а не к Этуаль. Мы прорвались. Черный блок были до 15 часов, но внезапно исчезли.



Полиция "nassait" (загонять в сеть, тактика загона манифестантов в боковые улочки и закупоривания их там) все время, но мы могли видеть манифестацию, идущую от Опера, достигнув rue de Boetie, шли руки вверх, кордон полиции им позволил пройти. У Оперы эко-манифестанты, ни одного флика, мелкие буржуа и активисты-экологи, совсем немного "жилетов".



Мы вернулись на Елисейские поля. В настоящее время там оказалось тихо, но разрушено все. В направлении Этуаль - огромное облако газа в 20−25 метров в высоту, что очень значительно, это означает огромную массу газа. Жандармы стали подниматься по Елисейским полям, чтобы сдвинуть людей к Этуаль. Мы пошли.



Это еще одна тактика nasser, которую они употребляли весь день, заставляя наиболее отчаянных "жилетов" драться. Но вначале манифестация была мирной. Мы видели несколько десятков "жилетов", прорвавшихся через кордон жандармов (там было множество людей) и вырвавшихся. Никакого сомнения нет, что правительство ищет насилия, когда имеют дело с толпой настолько значительной, это неизбежно, а черный блок всегда уходят. Мы видели также "жилетов" в наручниках, окруженных полицией.



Министр внутренних дел попал в скандал в прошедшую неделю, попав на фотографию в ночном клубе с девкой после манифестации "жилетов" (9 марта). Фото было сделано полицейским патрулем. Нам понятно, что правительство ищет насадить страх перед "партией порядка". Их единственная цель (они же коммерсанты) это выиграть предстоящие выборы. Нужно знать, что когда полиция посылает газ, стреляет из флэш-боллс или бьет дубинками, это всегда по приказу. Ничто не делается случайно. Это, таким образом, волевое намерение (с самого начала это было так) спровоцировать манифестантов, уже разгневанных тем, что получили только крошки и провокации на протяжении четырех месяцев.



Дружески, Тьерри".



Цифры по участникам, на сей раз их множество, выпущенных в разное время.



От МВД Франции, самые свежие - якобы 32 000 по всей Франции, из них 10 000 в Париже.



"Жилеты" утверждают что только в Париже участвовали более 18 000 человек только "жилетов". А что всего, вместе с манифестантами в защиту климата, во Франции демонстрировали 230 766 человек.



ЭДУАРД ЛИМОНОВ, 17 марта 2019 - REGNUM