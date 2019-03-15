 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.03.2019
12:43  Трое в одной лодке? Что делят низвергнутые кыргызские президенты, - К.Кабылов
12:42  Литература и книгоиздание в Казахстане: есть ли выход из тупика? - А.Омарова
12:38  Турецкие султаны. Ч. 2. Мехмет II - убийца Византии (история)
12:36  Расколотый мир казахов: к чему привела русифицированная модернизация? - Р.Кадыржанов
11:16  Петарды против Свинарчуков. Как нацики гоняют Порошенко по митингам, - И.Кармазин
10:01  Молодежь Бишкека: штрихи к духовному портрету, - Т.Джумабаев
09:06  Стало понятно, почему США приостановили участие в Договоре о РСМД, - "НГ"
08:56  Что-то новенькое. Глава одной из псевдо-партий Узбекистана Отамурадов начал критиковать правительство
08:40  Великая суббота Желтых Жилетов: "времена пацифизма - ушли", - Э.Лимонов
Суббота, 16.03.2019
22:32  39-летняя певица Юлия Началова умерла от абсцесса в одной из клиник Москвы
13:06  Эрдогану грозят развалом Турции на Запад и Анатолию, - С.Тарасов
13:04  Индии больше ничего не остается, кроме как отстаивать свои интересы самостоятельно, - Аниваш Годбол
13:03  Почему легионеры Waffen SS являются преступниками
13:00  Отец Семиречья - генерал от инфантерии Герасим Колпаковский, - М.Ивлев
12:33  Кыргызстаном правят безграмотные "пузыри", как спикер Джумабеков, - "Ачык Саясат"
11:40  Тестируется "Аура" - новая социальная сеть от Яндекса
11:38  Молитвы городу Христа: исламский мир осудил теракты в Новой Зеландии
10:50  ГосДеп США выпустил доклад о правах человека в Аркадагии
10:49  Журналистке Солтан Ачиловой запретили выезжать из Туркменистана
10:47  Аркадаг, подвинься... В новый "культурно-духовный центр всего тюркского мира" КазВласти закопают миллиарды
10:43  Зачем кыргызы разводятся и меняют имена на корейские? - Е.Улитина
10:38  Дети-невидимки Кыргызстана. Кто они, и как им помочь? - "ВечБишкек"
10:31  В три раза увеличился средний размер взятки в Казахстане. До 193 тысяч тенге
10:06  Ошибочка вышла. Узбвласти остановили строительство Джизакского НПЗ
00:41  Плоды исламизации Казахстана: гора родила мышь? Ч. 3, - Н.Нуртазина
Пятница, 15.03.2019
21:53  Английского подданного кремль-журналиста Брилева выгнали из общественного совета при Минобороны РФ
20:07  Экс-секретарь СовБеза Киргизии Мадумаров отрицает, что продавал кыргызские земли Таджикистану, - "ВБ"
17:35  Конец эпохи Бутефлики. Алжир получит экономические реформы и новую конституцию, - В.Орлов
17:29  Конфликты на границах в Ферганской долине: новые причины, новые акторы, - С.Олимова, М.Олимов
17:26  В Тадже стартовали "300 дней реформ кардинального изменения бизнес-среды". Свежо предание...
14:16  ГМ-дети: ученые требуют моратория, - Le Figaro
12:31  Ворухская заваруха. Конфликт на тадж-кыр-границе. Краткая история противостояния
12:24  Вывозят автобусами. КырВласти массово депортируют своих жителей с границы в Баткен
12:22  Китай-США. Новая "Холодная война" - это старое экономическое соперничество, - Миньсинь Пэй
11:31  Что происходит на кыр-тадж-границе. "Мирные жители" на джихад-мобилях с пулеметами (видео)
11:01  Казахстан снял запрет на ввоз гранатов из Узбекистана
10:59  Строительство "Ледового дворца" (Humo Arena) обойдется Узбекистану в 175 млн евро
10:58  Алжир: приметы новой интервенции, - С.Кожемякин
10:51  Ташкент погряз в борьбе за нравственность. Узб-проституток ловят и насильно фотографируют для показа публике
10:47  Как будто клад нашли. Сына экс-акима СевКазахобласти Ескендирова-Jun обворовали на 112 млн тенге
10:37  Казахстан. К вопросу о "выборах-которых-не-будет", - ОФ "Стратегия"
10:33  Газ, бытовуха... В Астане взорвалось здание, есть пострадавшие
09:51  КырПолитАбсурд. Власть подавляет партию власти.. - "Жаны ордо"
09:41  США собрались наказать Китай за "притеснения уйгуров"
09:38  Миллеровский Газпромбанк ушел из Венесуэлы. Как они еще к санкциям против России не присоединились?
09:35  Строительство китайского завода по розливу воды на Байкале приостановлено
09:18  Глава Комитета по водным ресурсам КазМинсельхоза Абишев отстранен от должности
09:06  Дочь Гульнары Каримовой в интервью британской The Guardian рассказала о самоубийстве помощницы мамы
08:48  В Ташкенте по обвинению в шпионаже и шизофрении арестован бывший дипломат Кодиржон Юсупов
08:31  Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают о втором убитом в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном
08:28  Беглый каз-банкир Ертаев депортирован из Москвы на родину
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Что-то новенькое. Глава одной из псевдо-партий Узбекистана Отамурадов начал критиковать правительство
08:56 17.03.2019

ЭКС-КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАСКРИТИКОВАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ МИНИСТЕРСТВ
Глава демократической партии "Миллий тикланиш" Сарвар Отамурадов раскритиковал деятельность двух министерств.

Экс-кандидат в Президенты раскритиковал деятельность двух министерств
Фото:Пресс-служба партии "Миллий тикланиш"
Как отмечает Сарвар Отамурадов, за последние два года жизнь кардинально изменилась. Раньше никто всерьез не воспринимал политические партии. Сейчас как минимум 2-3 проблемы поднимаются и направляются для решения в государственные учреждения.

Однако, как отмечает политик, в Узбекистане очень слабая партийная агитация и пропаганда.

Политик также рассказал о проблемах сохранения объектов культурного наследия.

"В прошлом году мы провели инвентаризацию объектов национального наследия, которой должно заниматься Министерство культуры. Следует подчеркнуть, что данное ведомство даже не в курсе о месторасположении культурных обьектов. Около 30-40 процентов данных не соответствуют действительности. По данным министерства, в Узбекистане насчитывается 7480 объектов, но на самом деле их 6975. Откуда такая большая разница?" – задается вопросом Отамурадов.

Политик также раскритиковал деятельность Министерства народного образования. Для изучения проблемы представители партии "Миллий тикланиш" посетили специализированные школы в Сырдарье, Самарканде, Фергане и Ташкенте.

"В данных учебных учреждениях процветает криминал. Выделенные средства из бюджета являются добычей для местных госслужащих. Среди тяжелых подростков учатся беременные молодые девочки, а обстановка в школах оставляет желать лучшего. После окончания школы дети не знают букв и даже не могут написать правильно свое имя. Почему этим не занимается соответствующее ведомство? Сейчас наша партия вывела данную проблему на государственный уровень", – отмечает Отамурадов.

По словам председателя Центрального совета партии, некоторые статистические данные, представленные Союзом молодежи, не соответствуют реальности, на практике эти цифры совсем другие.

Напомним, в 2016 году Сарвар Отамурадов баллотировался в Президенты Узбекистана.

Источник - uznews.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552802160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в законодательство о защите прав детей
- Н.Нигматулин принял посла Катара в Казахстане Ахмеда бен Али Аль-Тамими
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Astana Hub совещание по цифровизации
- К. Токаев принял делегацию Совета Федерации России
- К вопросу о "выборах-которых-не-будет"
- Карту острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов создали в Казахстане
- В Мажилисе презентованы поправки Правительства в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
- Налоговая система в Казахстане выстроена для богатых - эксперт
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  