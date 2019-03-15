Что-то новенькое. Глава одной из псевдо-партий Узбекистана Отамурадов начал критиковать правительство

08:56 17.03.2019

ЭКС-КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАСКРИТИКОВАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ МИНИСТЕРСТВ

Глава демократической партии "Миллий тикланиш" Сарвар Отамурадов раскритиковал деятельность двух министерств.



Экс-кандидат в Президенты раскритиковал деятельность двух министерств

Фото:Пресс-служба партии "Миллий тикланиш"

Как отмечает Сарвар Отамурадов, за последние два года жизнь кардинально изменилась. Раньше никто всерьез не воспринимал политические партии. Сейчас как минимум 2-3 проблемы поднимаются и направляются для решения в государственные учреждения.



Однако, как отмечает политик, в Узбекистане очень слабая партийная агитация и пропаганда.



Политик также рассказал о проблемах сохранения объектов культурного наследия.



"В прошлом году мы провели инвентаризацию объектов национального наследия, которой должно заниматься Министерство культуры. Следует подчеркнуть, что данное ведомство даже не в курсе о месторасположении культурных обьектов. Около 30-40 процентов данных не соответствуют действительности. По данным министерства, в Узбекистане насчитывается 7480 объектов, но на самом деле их 6975. Откуда такая большая разница?" – задается вопросом Отамурадов.



Политик также раскритиковал деятельность Министерства народного образования. Для изучения проблемы представители партии "Миллий тикланиш" посетили специализированные школы в Сырдарье, Самарканде, Фергане и Ташкенте.



"В данных учебных учреждениях процветает криминал. Выделенные средства из бюджета являются добычей для местных госслужащих. Среди тяжелых подростков учатся беременные молодые девочки, а обстановка в школах оставляет желать лучшего. После окончания школы дети не знают букв и даже не могут написать правильно свое имя. Почему этим не занимается соответствующее ведомство? Сейчас наша партия вывела данную проблему на государственный уровень", – отмечает Отамурадов.



По словам председателя Центрального совета партии, некоторые статистические данные, представленные Союзом молодежи, не соответствуют реальности, на практике эти цифры совсем другие.



Напомним, в 2016 году Сарвар Отамурадов баллотировался в Президенты Узбекистана.