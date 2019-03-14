Стало понятно, почему США приостановили участие в Договоре о РСМД, - "НГ"

09:06 17.03.2019

Пентагон планирует в августе 2019 года провести испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью действия около 1 тысячи км. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.



"В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования", – сказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный чиновник. Дальность данной ракеты составляет 621 милю (около 1 тысячи км). В случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. "Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре", – добавил собеседник агентства.



Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет сухопутного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. В феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве ответили зеркально.



Пентагон собирается испытать новую ракету в августе. Сейчас уже март. То есть испытания пройдут менее чем через полгода. За такое время разработать новую ракету нереально. К примеру, баллистическую ракету средней дальности "Першинг-2" США начали разрабатывать в 1975 году, а на вооружение ее приняли только в 1983 году. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что над новой ракетой Штаты работают уже не первый год, несмотря на действие ДРСМД. Похоже, фактический выход из Договора как раз и был нужен для испытания новой ракеты.



Как известно, в последнее время Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Так, в Пентагоне считают, что российская ракета 9М729 выходит за рамки соглашения и ее испытывали на дальность более 500 км. В российском Минобороны заявляют, что ракета пролетела только 480 км.

Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты"

14.03.2019